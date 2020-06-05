【港股開市】美股表現不一　港股料先整固

美國申領失業救濟金人數未如市場預期佳，不過歐洲續推出救市計劃，令美股升跌不一，道指在波音力托下再升，但標普500指數及納指均報跌，惟升幅及跌幅均不足1%。恒指夜期跌133點，較上日低水208點，但由於3點後夜期收市後美股跌幅收窄，因此參考性有限。港股ADR夭則微跌57點，跌幅以騰訊 （00700） 的1.1%領先。

恒指牛熊證街貨維持1:3的水平，25000點至25099點新增300張期指至1,925張期指，為熊證街貨重貨區，24600點至24999點同見街貨增加；至於牛證街貨新增及重貨區均在23300點至23399點，上日增加366張期指至919張。暫時來看向上殺的機會較大，但動力一般。

後市方面，昨日恒指高開低走，反映前高位24855點阻力不輕，雖然中美關係未見惡化，但騰訊被總裁減持，恒指失去其中一大向上動力，今日料先於24400點附近整固。

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