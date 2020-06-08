【港滙強方兌換保證】一文看清金管局接美元　金管局日內兩度注資共56.89億港元

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【恒指夜期】金管局再接美元 恒指夜期輕微倒升25點（不斷更新）
港滙再觸發7.75港元強方兌換保證，金管局日內兩度向市場注資，首次於美國交易時段早段以港元承接1.84億美元，向市場注資14.26億港元，銀行體系結餘將於6月10日增至1101.59億港元。
在今日較早前的香港交易時間，金管局以港元承接5.5億美元沽盤，向市場注資42.625億港元。總計11次接錢，金管局已向市場注入361億港元。
市場均認為金管局接美元，正反映資金流入本港，同期網易 （新上市編號：09999） 招股，以及本港股市上揚，資金需求大增。
|2020年
接錢次數
|日期
（日/月）
|時間
|注資
（億港元）
|接美元
（億美元）
|11
|8/6
|晚11點
|14.26
|1.84
|10
|8/6
|晚5點
|42.63
|5.5
|9
|6/6
|朝5點
|48.83
|6.3
|8
|5/6
|晚5點
|38.75
|5
|7
|5/6
|朝5點
|9.77
|1.26
|6
|27/4
|朝5點
|106.72
|13.77
|5
|27/4
|晚5點
|23.25
|3
|4
|23/4
|朝5點
|18.21
|2.35
|3
|22/4
|晚5點
|15.5
|2
|2
|22/4
|朝5點
|27.9
|3.6
|1
|21/4
|晚5點
|15.5
|2
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電商平台京東（新上市編號：09618）繼網易後通過港交所上市聆訊，正式上載初步招股書。據IFR消息，京東將於6月18日於本港掛牌交易，預計融資約30億美元。散戶投資者的認購期為6月8日至6月11日，6月11日定價。
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（第二版更新拆息資料；第三版更新收市後金管局再接錢）