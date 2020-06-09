【港滙強方兌換保證】一文看清金管局接美元　金管局日內三度注資共93.47億港元

港滙再觸發7.75港元強方兌換保證，金管局日內三度向市場注資，繼於港股收市及美股開市後，再於美股收市後以港元承接4.72億美元，向市場注資36.58億港元，銀行體系結餘將於6月10日增至1138.17億港元。

在今日較早前的香港交易時間，金管局以港元承接5.5億美元沽盤，向市場注資42.625億港元。其後首次於美國交易時段早段承接1.84億美元，向市場注資14.26億港元。總計12次接錢，金管局已向市場注入397.9億港元。

市場均認為金管局接美元，正反映資金流入本港，同期網易 （新上市編號：09999） 招股，以及本港股市上揚，資金需求大增。

2020年

接錢次數 日期

（日/月） 時間 注資

（億港元） 接美元

（億美元） 12 9/6 朝5點 36.58 4.72 11 8/6 晚11點 14.26 1.84 10 8/6 晚5點 42.63 5.5 9 6/6 朝5點 48.83 6.3 8 5/6 晚5點 38.75 5 7 5/6 朝5點 9.77 1.26 6 27/4 朝5點 106.72 13.77 5 27/4 晚5點 23.25 3 4 23/4 朝5點 18.21 2.35 3 22/4 晚5點 15.5 2 2 22/4 朝5點 27.9 3.6 1 21/4 晚5點 15.5 2

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電商平台京東（新上市編號：09618）正在招股，周四中午截止認購，網易周四上市，凍資約1900億元資金將於周三解凍，京東則於下周四618上市。

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（第二版更新拆息資料；第三版更新收市後金管局再接錢）