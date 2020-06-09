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【港滙強方兌換保證】一文看清金管局接美元　金管局收市後再注入19.38億元

金融經濟 17:52 2020/06/09

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港滙再觸發7.75港元強方兌換保證，金管局香港收市後再承接2.5億美元，向市場注入19.38億港元，銀行體系結餘將於6月11日增至1157.49億港元。

在較早前的美國交易時間，金管局以港元承接4.72億美元沽盤，向市場注資36.58億港元。

市場均認為金管局接美元，正反映資金流入本港，同期網易 （新上市編號：09999） 招股，以及本港股市上揚，資金需求大增。

2020年
接錢次數		 日期
（日/月）		 時間 注資
（億港元）		 接美元
（億美元）
13 9/6 晚5點 19.38 2.5
12 9/6 朝5點 36.58 4.72
11 8/6 晚11點 14.26 1.84
10 8/6 晚5點 42.63 5.5
9 6/6 朝5點 48.83 6.3
8 5/6 晚5點 38.75 5
7 5/6 朝5點 9.77 1.26
6 27/4 朝5點 106.72 13.77
5 27/4 晚5點 23.25 3
4 23/4 朝5點 18.21 2.35
3 22/4 晚5點 15.5 2
2 22/4 朝5點 27.9 3.6
1 21/4 晚5點 15.5 2

相關文章：【獨家專訪】陳茂波：港匯強方證無走資　「身體最實際」

電商平台京東（新上市編號：09618）正在招股，周四中午截止認購，網易周四上市，凍資約1900億元資金將於周三解凍，京東則於下周四618上市。

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（第二版更新拆息資料；第三版更新收市後金管局再接錢）

外滙 香港股票 京東（09618） 網易－S（09999） 港滙 兌換保證 香港金融管理局 港元
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