【港滙強方兌換保證】一文看清金管局接美元　美股收市後再向市場注資48.83億港元

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【中概股回歸】京東美股勁彈5% 網易創新高若抽中IPO暫可賺886元
港滙再觸發7.75港元強方兌換保證，金管局再於今晨美國交易時段承接美元沽盤，向市場再注資48.83億港元，銀行體系結餘將升至1045億元。這是24小時內，金管局3度接錢，共注資97.35億港元。金管局昨日首先在美國交易時段，以港元承接約1.26億美元沽盤，向市場注資9.77億港元。再於亞洲時段收市後再承接5億美元沽盤。
市場均認為金管局接美元，正反映資金流入本港，同期網易 （新上市編號：09999） 招股，以及本港股市上揚，資金需求大增。
|2020年
接錢次數
|日期
(日/月)
|時間
|注資
(億港元)
|接美元
(億美元)
|9
|6/6
|朝5點
|48.83
|6.3
|8
|5/6
|晚5點
|38.75
|5
|7
|5/6
|朝5點
|9.77
|1.26
|6
|27/4
|朝5點
|106.72
|13.77
|5
|27/4
|晚5點
|23.25
|3
|4
|23/4
|朝5點
|18.21
|2.35
|3
|22/4
|晚5點
|15.5
|2
|2
|22/4
|朝5點
|27.9
|3.6
|1
|21/4
|晚5點
|15.5
|2
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港元拆息今日個別發展，隔夜拆息最新報0.17286厘，較上交易日升4.5點子；1星期及2星期拆息分別報0.36179厘及0.555厘，升0.75點子及0.17點子。
惟較長期限拆息普遍下跌，與供款按揭相關的1個月拆息報0.80571厘，較上日跌2.85點子；3個月拆息報1.03661厘，跌2.38點子。6個月及12個月拆息分別報1.32994厘及1.54524厘，較上日跌1.85點子及0.64點子。
電商平台京東（新上市編號：09618）繼網易後通過港交所上市聆訊，正式上載初步招股書。據IFR消息，京東將於6月18日於本港掛牌交易，預計融資約30億美元。散戶投資者的認購期為6月8日至6月11日，6月11日定價。
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（第二版更新拆息資料；第三版更新收市後金管局再接錢）