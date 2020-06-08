【港滙強方兌換保證】一文看清金管局接美元　港股收市後再向市場注資42.6億港元

港滙再觸發7.75港元強方兌換保證，在今日香港交易時間，金管局以港元承接5.5億美元沽盤，向市場注資42.625億港元，銀行體系結餘將於6月10日增至1087.33億港元。

市場均認為金管局接美元，正反映資金流入本港，同期網易 （新上市編號：09999） 招股，以及本港股市上揚，資金需求大增。

2020年

接錢次數 日期

(日/月) 時間 注資

(億港元) 接美元

(億美元) 10 8/6 晚5點 42.63 5.5 9 6/6 朝5點 48.83 6.3 8 5/6 晚5點 38.75 5 7 5/6 朝5點 9.77 1.26 6 27/4 朝5點 106.72 13.77 5 27/4 晚5點 23.25 3 4 23/4 朝5點 18.21 2.35 3 22/4 晚5點 15.5 2 2 22/4 朝5點 27.9 3.6 1 21/4 晚5點 15.5 2

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港元拆息今日個別發展，隔夜拆息最新報0.17286厘，較上交易日升4.5點子；1星期及2星期拆息分別報0.36179厘及0.555厘，升0.75點子及0.17點子。

惟較長期限拆息普遍下跌，與供款按揭相關的1個月拆息報0.80571厘，較上日跌2.85點子；3個月拆息報1.03661厘，跌2.38點子。6個月及12個月拆息分別報1.32994厘及1.54524厘，較上日跌1.85點子及0.64點子。

電商平台京東（新上市編號：09618）繼網易後通過港交所上市聆訊，正式上載初步招股書。據IFR消息，京東將於6月18日於本港掛牌交易，預計融資約30億美元。散戶投資者的認購期為6月8日至6月11日，6月11日定價。

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（第二版更新拆息資料；第三版更新收市後金管局再接錢）