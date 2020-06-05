【港滙強方】金管局今晨向市場注資9.77億港元　港元拆息個別發展（第二版）

▲ 金管局在時隔1個月後，再向市場注資

港元滙價觸及7.75港元強方兌換保證，金管局在美國交易時段（香港時間今晨）以港元承接約1.26億美元沽盤，向市場注資9.77億港元，銀行體系結餘將升至957.68億元。市場均認為金管局接美元，正反映資金流入本港，同期網易 （新上市編號：09999） 招股，以及本港股市上揚，資金需求大增。港滙最新報7.7502。

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港元拆息今日個別發展，隔夜拆息最新報0.17286厘，較上交易日升4.5點子；1星期及2星期拆息分別報0.36179厘及0.555厘，升0.75點子及0.17點子。

惟較長期限拆息普遍下跌，與供款按揭相關的1個月拆息報0.80571厘，較上日跌2.85點子；3個月拆息報1.03661厘，跌2.38點子。6個月及12個月拆息分別報1.32994厘及1.54524厘，較上日跌1.85點子及0.64點子。

電商平台京東（美：JD）繼網易後通過港交所上市聆訊，正式上載初步招股書。據IFR消息，京東將於6月18日於本港掛牌交易，預計融資約30億美元。散戶投資者的認購期為6月8日至6月11日，6月11日定價。



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編輯：譚志偉

（第二版更新拆息資料）