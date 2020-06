【美國示威】黑人民權領袖：以弗洛伊德名義站起來 沉默讓我們受苦

美國非裔男子弗洛伊德 (George Floyd)懷疑被白人警員暴力執法後死亡,引發全國多處連日示威衝突。弗洛伊德的首場追悼會在當地周四(4日),於事發城市明尼阿波利斯(Minneapolis)舉行。黑人民權領袖夏普頓在會上指,弗洛伊德 是死於美國司法的失誤,並指選擇沉默讓他們默默受苦。

【美國示威】向警開刀? 多市擬削警隊開支

【美國示威】網民發起「弗洛伊德挑戰」跪頸拍照捱批

追悼會上,黑人民權領袖夏普頓(Al Sharpton)牧師帶領群眾肅立默哀8分鐘46秒,是弗洛伊德 被壓頸的時長。他致悼辭時說:

「弗洛伊德(George Floyd)不應成為死者。他不是死於常見的健康狀況,而是死於美國刑事司法的常見失誤,” “現在是時候以弗洛伊德的名義站起來,說『把膝蓋移開我們的頸』。」

(“George Floyd should not be among the deceased. He did not die of common health conditions. He died of a common American criminal justice malfunction.It’s time for us to stand up in George’s name and say, ‘Get your knee off our necks.’”)