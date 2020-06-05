【美國示威】黑人民權領袖：以弗洛伊德名義站起來 沉默讓我們受苦

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美國非裔男子弗洛伊德 （George Floyd）懷疑被白人警員暴力執法後死亡，引發全國多處連日示威衝突。弗洛伊德的首場追悼會在當地周四（4日），於事發城市明尼阿波利斯（Minneapolis）舉行。黑人民權領袖夏普頓在會上指，弗洛伊德 是死於美國司法的失誤，並指選擇沉默讓他們默默受苦。
追悼會上，黑人民權領袖夏普頓（Al Sharpton）牧師帶領群眾肅立默哀8分鐘46秒，是弗洛伊德 被壓頸的時長。他致悼辭時說：
「弗洛伊德（George Floyd）不應成為死者。他不是死於常見的健康狀況，而是死於美國刑事司法的常見失誤，” “現在是時候以弗洛伊德的名義站起來，說『把膝蓋移開我們的頸』。」
(“George Floyd should not be among the deceased. He did not die of common health conditions. He died of a common American criminal justice malfunction.It’s time for us to stand up in George’s name and say, ‘Get your knee off our necks.’”)
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面對部分示威演變成為暴力衝突，他指並無「寬恕掠奪和暴力」（“None of us condone it - looting and violence”），並指出呼籲和平（ peace ）和沉默（ quiet）之別，選擇沉默的人，只是讓他們默默受苦。
追思活動6天內在三個州舉行，民眾稍後還將在北卡羅來納州和得州向弗洛伊德致意。
記者：葉芷樺
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