【美股收市】納指破頂後倒跌  道指靠穩標指終止四連升

科技股有獲利回吐，帶動納指破頂後倒跌，標指整固自3個月高位回落，跌0.3%為兩周以來最大跌幅，並終止連續四天升勢，美10年期債息升近7點子，美滙偏軟金價造好。

美股本周連升3日後回吐，加上美國上周首次申領失業救濟人數多於市場預期，拖累道指曾挫逾180點，收市靠穩。經濟解封憧憬支撑航空股向好，納指創疫情爆發以來新高，即市曾升33點至高見9716點。

本港今晨4時，道指升11點，報26281點；標指跌10點，報3112點，跌幅0.3%；納指跌67點，報9615點，跌幅0.7%；Stoxx歐洲600指數收市跌0.7%，英法德股跌幅介乎0.2%至0.6%。

標指11個板塊8個下跌3個上升，銀行股升逾1.9%最勁，工業及原材料股升1%和0.3%；公用股及房地產股均跌逾1.8%。

大型科技股見獲利，社交平台股Twitter（美︰TWTR）跌逾3%，五大科網股FAANG（Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix、Google母公司Alphabet）有沽壓，Netflix跌2.8%居前，其餘4股跌1.2%至2.4%，微軟亦跌1.3%。

路透社引述消息指，美國運輸部將修訂禁飛令，可能允許中國的航空公司恢復飛美，惟美國運輸部拒評有關報道。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在疫情簡布會上表示，當地最快7月初展開第二階段經濟重啟計劃，會推進更多類型商業重啟，包括餐廳將獲准開放戶外餐飲區。

與經濟重啟相關股份造好，重磅股波音（美︰BA）急升6.4%居首，陶氏化學（Dow Inc.，美：DOW）亦升2.6%。銀行股俏，高盛（美︰GS）及摩根大通（美︰JPM）漲逾2%。

油股隨市況低走，埃克森美孚（美︰XOM）和雪佛龍（美︰CVX）跌0.3%和0.9%。

石油輸出國組織和盟友（OPEC＋）預定本周開會，據報沙特阿拉伯和俄羅斯同意延長每日減產970萬桶，但市場對減產抱懷疑態度。紐約期油曾跌2.4%，低見36.38美元，收市微升0.3%，報37.41美元；布蘭特期油最多曾跌1.9%，報39.04美元。

歐洲央行加大量寬，歐元先跌後升，尾市升0.8%，報1.1328美元；美滙指數跌0.5%，報96.77；日圓跌0.2%，報109.17兌1美元。現貨金曾升1.3%，報1721.54美元。美國10年期債息升近7點子，報0.8151厘。

美國自5月中部分商業活動陸續重開，首次申領失業救濟人數漸見回落。上周首領失業救濟有187.7萬人，多於預期的184萬，是3月中以來的首次降至200萬以下；持續申領失業救濟人數為2,148.7萬，多於預期的2,005萬。