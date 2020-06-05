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【美股午市】道指跌幅收窄納指失9700關 美長債息升

環球經濟金融 01:50 2020/06/05

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美股本周連升3日後回吐，加上美國上周首次申領失業救濟人數多於市場預期，拖累美股周四下滑，道指挫百點，午市跌幅收窄，美債價跌息升，10年期債息曾升逾7點子，高見0.8201厘。

航空股繼續向好，納指即市曾越9700關，創新冠肺炎疫情爆發以來新高。

道指早段跌120點，本港今晨1時35分，道指跌66點，報26203點，標指及納指跌15及57點，報3107及9625點，納指創疫情後新高9716點；Stoxx歐洲600指數收市跌0.7%，英法德股跌幅介乎0.2%至0.6%。
　
石油輸出國組織和盟友（OPEC＋）預定本周開會，據報沙特阿拉伯和俄羅斯同意延長每日減產970萬桶，但市場對減產抱懷疑態度。紐約期油曾跌2.4%，報36.38美元；布蘭特期油曾跌1.9%，報39.04美元。兩油午市轉升0.2%及0.3%。

歐洲央行加大量寬，歐元先跌後升，升0.9%，報1.1336美元；美元持續偏軟，美滙指數跌0.6%，報96.74；日圓跌0.1%，報108.97兌1美元。

歐央公布會議結果，緊急抗疫購債計劃（PEPP）總規模增加6,000億歐元，至1.35萬億歐元，較市場預期增加的5,000億歐元多。PEPP由維持至2020年底，延長至最少2021年6月。利率則一如預期未有改變，包括主要再融資利率維持於零厘，邊際借貸機制利率為0.25厘，存款利率為負0.5厘。

疫情 美股 歐洲央行 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 石油輸出國組織 新冠肺炎疫情

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