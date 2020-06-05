兩周前，人大常委公布將會在《基本法》附件三中加入港區國安法，恒指應聲大跌1350點。恒指的下跌，顯然反映着兩個因素，一是中美關係持續惡化，市場中充滿不確定性，而投資者是不喜歡不確定性的；二是不知美國政府會出甚麼招制裁香港。

第一個因素會長期存在，大市也會受其困擾，但對我而言，第二個因素不難預估。因為欠了友刊稿債，我連夜翻查了數據，斷定美國對香港經濟根本沒有甚麼牌可打，文章並在美國出招前刊出。果然不出所料，美國的牌早已被人看透，對香港經濟有如搔癢，市場反應也敏捷，恒指連升多天，到本文執筆時，已基本上追回兩周前的損失。在投資上，我一向寧願秘技自珍，不喜歡冒充燈神教人何時買賣，因為說得對的，別人最多只會多謝兩聲，說得不對的，則可能怨你一世，但這趟若相信我分析及行動快捷的，過去一周應有斬獲，未來則不可知。

美撤資可拆港計時炸彈

美國出招前已盛傳會取消香港的獨立關稅區地位，我完全相信她會這樣做，但香港與美國的經濟關係和30、40年前相比，早已變得疏離，每年本土出口到美國的商品，不到5億美元，如此小規模的輸出，關稅怎會對香港有影響？

香港是美國很想多加利用、以進入中國的金融中心，美國會否在香港撤資？也許一些小動作會出現，例如美國政府可勸喻基金經理減持港股，別人聽不聽是另一回事。若是有資金撤出，對香港是好事。2008年9月金融海嘯以後，大量資金湧入香港，到上月底，11年半以來，資金淨進入1.35萬億港元，金管局也知香港這彈丸之地根本承受不了這筆巨資，所以每流入100元，便透過外滙基金票據吸走70元，這就如有人把大筆款項存進銀行，而銀行知道這筆錢會被隨時提走，所以在銀行櫃枱中留下大筆現金可供提取。若有資金流走，就算多達1.2萬億港元，我算過一下，香港的銀行體制可輕易應付，不但不會出現20多年前亞洲金融風暴時被沽空30億港元便已遇到的困境，還可解除了一個資金過多的計時炸彈。至於聯繫滙率，美國也很難衝擊，而且此制度有利美國，不一定有利香港，美國政府不想見到的，倒是香港放棄港元與美元掛鈎，改與人民幣掛鈎。

美國與英國在港區國安法問題上立場接近，英國揚言會考慮讓香港持有BNO護照的人（1997年前在香港出生的人），若到英國停留，限期可從6個月延至12個月，並且容許他們在此期間找工作，有工作的話，或可藉此申請永久居留。美國政府會否也這樣做？她含糊其詞，也許會有些微動作也說不定。

若英美政府肯真心實意的這樣做，我認為十分值得鼓勵。中央政府口頭上堅持反對一下無妨，但暗中應助其一把，當中好處甚多。

移民潮助留港人士上流

有些人在香港充滿怨言，留此破壞多過建設，留他們作甚？30多年前中英談判時，大量港人為求降低風險，移民到加拿大、澳洲等地，他們不少人賣掉香港的房子、辭掉工作，到了別國後，賣掉房子得到的大筆款項可支持其生活一段時間，但新的職位多半降了一級，比不上香港原有的職位。他們的離去，使到樓市突然多了新盤供應，樓價被遏抑了一段時間；其留下的職位空缺，也使到其他人更有升級的機會，加快了社會往上的流動性。

在外國生活，是一個巨大的愛國愛港培養器。很多人移民外國後，不管是遭到歧視，或是看事物有了距離感，比前客觀，又或是鄉愁使然，很多人都會變得愛國愛港。1998年期間，我在就業專責小組當義工，當時的統計資料顯示，1997年以後移民到外國的港人大量回歸，以致求職者大增，失業率也高企。這批回流港人成熟穩重，皆非麻煩製造者。

若真的有大批港人移民外國，我們可夾道歡送。香港的戾氣可立時大減（也許移民地的戾氣大升），按照30多年前的經驗，留港之人升職機會大增，哀嘆自己龍游淺水遭蝦戲的人數立時大減，樓價也下跌，很多人的氣也就順了，社會變得和諧。留港人才會否不足？這倒是過慮了。

香港每年大學畢業萬餘人，內地本科加工專畢業每年800萬人，人力隨時得以補充。況且香港未來所需的人才很多都會與人工智能、大數據、金融科技等有關，又要熟悉大灣區，舊有的人才很多會早晚被淘汰，在外國失業，較在香港失業，對香港的衝擊較低。

真正值得擔憂的，是英美政府說說便算，又或其經濟不景，港人根本在彼邦找不到工作。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 若有大批港人移民外國，香港的戾氣可立時大減。（路透社資料圖片）