【報稅2020】供養父母免稅額　點報最着數？

一年容易，又到報稅季節。稅務局6月1日發出約277萬份2019/20課稅年度個別人士報稅表。納稅人須於1個月內遞交報稅表，即7月2日或之前，網上報稅則可自動獲延期1個月。上次提到填報稅表，很多人往往會忘記申報3項免稅額，分別是個人進修開支、強積金供款及認可慈善捐款；以及供樓利息扣稅的報稅小貼士。（上一篇文章見此）

今次教大家供養父母的報稅小貼士：

很多有兄弟姐妹的人，每年也煩惱怎樣供養父母。例如兩兄弟也有供養父親，究竟誰去申報供養免稅額？由於只可以由一個人享有，兄弟之間最好要達成協議決定，由誰享有該（供養父親）免稅額。

首先，看看是兄長還是弟弟納稅較多，由最能減輕整體稅額的人，申報供養免稅額。如果是兄長的稅額較高，由兄長申報較能慳稅，然後兄長不妨私下請弟弟吃飯吧！

若兩人納稅差不多，則不妨選擇輪流在不同年份申請，例如2020年由兄長申報供養父母免稅額，明年2021年由弟弟申報。

同住定義要留意

此外，與父母（或祖父母或外祖父母）同住的免稅額，當中「同住」的定義是指在同一單位居住。一般來說，就算同一幢樓的不同單位亦不是同住，因此並未符合同住規定。納稅人需要留意，以免犯法。

稅例又規定受供養的父母或祖父母或外祖父母，必須通常居住於香港。因此若果父母或祖父母或外祖父母已移居內地，即使他們仍然持有香港身份證，納稅人是不可以申請其免稅額。若虛報，納稅人是受罰，不得不察。

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