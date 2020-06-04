【六四】時光倒流31年前　恒指六四後單日曾瀉逾兩成

▲ 值得注意是，恒指1989年全年計仍升5.5%，而到了目前為止，恒指水平更遠比當時為高，反映市場對當日的恐慌情緒已經消化

「六四事件」發生至今已有31年，不少市民仍自發悼念當日死難者。本網翻查過往數據，發現原來「六四事件」發生翌日，市場曾大感關注，令恒指單日強瀉21.8%，意味港股即日陷熊市。不過，事隔多年，市場明顯消化了相關因素，恒指更愈升愈有，目前來看，「六四事件」對市場的影響應該極為輕微。

翻查彭博數據，恒指於6月5日（六四事件發生翌日），恒指短短一日曾瀉581點，幅度達到21.8%，反映資金對政治事件極為震驚，取態亦大傾避險，遂不斷沽貨，造成單日即陷熊市之困境。事件發生後，恒指用了大約3個月時間，才收復當日跌市失地。

值得注意是，恒指1989年全年計仍升5.5%，而到了目前為止，恒指水平更遠比當時為高，反映市場對當日的恐慌情緒已經消化，亦同時意味政治因素主導時，市場往往「跌過龍」。

截至本港時間6月4日晚上約11時，恒指夜期走勢未算差，報24352點，升61點，低水14點，較1989年「六四事件」發生時，升幅有超過8倍。

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