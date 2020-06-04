  • 29°C
香港時間 : 2020605日 (五) 00:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【六四】時光倒流31年前　恒指六四後單日曾瀉逾兩成

金融經濟 23:08 2020/06/04

分享：

值得注意是，恒指1989年全年計仍升5.5%，而到了目前為止，恒指水平更遠比當時為高，反映市場對當日的恐慌情緒已經消化

「六四事件」發生至今已有31年，不少市民仍自發悼念當日死難者。本網翻查過往數據，發現原來「六四事件」發生翌日，市場曾大感關注，令恒指單日強瀉21.8%，意味港股即日陷熊市。不過，事隔多年，市場明顯消化了相關因素，恒指更愈升愈有，目前來看，「六四事件」對市場的影響應該極為輕微。

翻查彭博數據，恒指於6月5日（六四事件發生翌日），恒指短短一日曾瀉581點，幅度達到21.8%，反映資金對政治事件極為震驚，取態亦大傾避險，遂不斷沽貨，造成單日即陷熊市之困境。事件發生後，恒指用了大約3個月時間，才收復當日跌市失地。

值得注意是，恒指1989年全年計仍升5.5%，而到了目前為止，恒指水平更遠比當時為高，反映市場對當日的恐慌情緒已經消化，亦同時意味政治因素主導時，市場往往「跌過龍」。

截至本港時間6月4日晚上約11時，恒指夜期走勢未算差，報24352點，升61點，低水14點，較1989年「六四事件」發生時，升幅有超過8倍。

相關文章：【黃金牛市】南方東英推黃金槓桿ETF　入場費800元
相關文章：【港區國安法】滙豐及渣打支持國安法　英首相發言人：「深切關注」
相關文章：網易與華為將在AI、雲、5G開展深度合作

香港股票 六四事件 恒生指數 恒指夜期 低水 政治

上一篇文章

【港股夜期】美股倒升後再倒跌　恒指夜期跌約50點（不斷更新）

下一篇文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【新股IPO】9999網易次日孖展暫錄489億元　超購74倍
【新股IPO】9999網易次日孖展暫錄489億元　超購74倍
【口罩供應】理的港產口罩今日（3日）上午10時開售　50片售150元（附連結）
【口罩供應】理的港產口罩今日（3日）上午10時開售　50片售150元（附連結）
【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT
【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT