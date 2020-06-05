【港區國安法】滙豐及渣打支持國安法　英國政壇擬傳召國會求解釋（第二版）

▲ 英國首相約翰遜（Boris Johnson）之發言人James Slack表示，英國政府「深切關注」滙豐及渣打表態支持「港區國安法」之舉動

受政治人物和內地媒體批評未表態後，香港兩大英資發鈔銀行滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 最新表態支持訂立「港區國安法」。不過，滙豐和渣打表態後，即受到英國政壇方面的關注。部分英國政客質疑滙豐及渣打的舉動，英國首相約翰遜（Boris Johnson）發言人James Slack亦表示，英國政府對於即將在港推行的港區國安法「深切關注（deeply concerned）」。

外交事務委員會委員之一、保守黨的卡恩斯（Alicia Kearns）直言，會傳召滙豐及渣打向國會解釋。滙豐和渣打周五股價未受消息影響，半日齊升約1.5%，滙豐暫報39.45元，渣打就報42.15元。

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英國保守黨下議院領袖Jacob Rees-Mogg表示，總部位於倫敦的滙豐，與中國政府的關係，可能比英國政府更緊密。保守黨議員Tom Tugendhat和Neil O’Brien亦抨擊滙豐，後者更暗示英國人應選用其他銀行的銀行業務。

自民黨議員Alistair Carmichael早前更向滙豐行政總裁撰文，稱該行的舉動引起了下議院的注意。

香港總商會主席、香港上海匯豐銀行有限公司副主席兼行政總裁王冬勝早前接受新華社採訪，說香港商界普遍認為香港國家安全立法是一個正確方向，希望香港國家安全立法可以為香港帶來長遠的繁榮穩定。

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