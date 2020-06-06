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【開腔解話】由人到動物　御藥堂前主席轉攻寵物保健品

商業 09:00 2020/06/06

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陳恩德接受本報專訪時透露，辭任御藥堂管理層的職務，並非外界傳言「被踢走」。（曾耀輝攝）

御藥堂前主席辭去管理層職務，外界有許多傳聞，講述該品牌前主席兼創辦人。陳恩德接受本報專訪時透露，辭任御藥堂管理層的職務，並非外界傳言「被踢走」。他解釋，主因為於御藥堂工作多年，已感到疲倦和較悶。

故此，他笑言：「做人做很耐，不想再做人」，便從生產人食用的保健品，轉到貓狗食用的保健品。至於為何要做寵物保健品，他坦言雖然想嘗試新事物，但又不想「太新」，眼見寵物市場的發展潛力大，選擇研發寵物食用的蟲草保健品。至於他目前，仍然持有御藥堂品牌的順騰國際（00932）股份，只是不再參與管理事務。

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不過，他坦言現時市道多變，由零開始設立新品牌寵營樂（Pet Nutriland），與過去創立御藥堂時不同，會按三個原則和宗旨︰

1）慳，即盡量減省不必要的開支。他指出，當年創辦御藥堂時，斥較高的宣傳費聘請多位知名影視明星，拍攝宣傳片，現時則不會再沿用當年的方法；
2）忍，即要有「打不死」的精神。因為進入新市場如時，有機會被原來的市場領導者，發文斥其產品出現問題，便要專注做好品牌的產品。他笑言︰「10年後仍在市場站穩一方，才是勝利」；
3）不斷和市場溝通，經常到店舖「看、聽和問」，了解消費者最新的消費習慣。

【在家工作】美國商會調查：居家辦公或成疫後新常態

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記者：馬意文

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