【美股戰報】持續申請失業救濟人數增　道指開市微跌

美國持續申請失業人數繼續上升，美股三大指數連升三日後，周四（4日）開市略為回吐，道指開市跌86點， 跌幅0.3%，報26183.8點 ；納指跌 29.5點，跌幅0.3% ，報9653.39點 ；標 指跌 13.30點，跌幅0.4%，報3109.5點。

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受新冠疫情影響，數百萬美國人因此失業， 但自上月經濟逐步重啟後，部分商業活動已經陸續重開，首次申領失業救濟人數亦逐周減少。美國上周首次申領失業救濟人數為187.7萬，較市場預期的184萬高，該數字是自3月中以來的首次低於200萬人；持續申領失業救濟人數增至2,149萬，較市場預期的2,005萬為高。

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本周石油輸出國組織和盟友（OPEC＋）本周開會，擬繼續討論減產一事，據報尚未與伊拉克達成協議，將繼續商討；沙特阿拉伯和俄羅斯則同意延長每日減產970萬桶，惟市場對次持懷疑態度。截至周四晚10時，紐約期油跌1.5%，報36.7美元；布蘭特期油跌0.88%，報39.4美元。歐央行最新預測，今年布蘭特期油將保持在36美元水平，明年上升至37.2美元，2022年進一步上升至4.7美元。

根據彭博周三 (3 日) 報導，由於部份產油國未能履行減產承諾，導致OPEC＋本周或無法召開會議，但是據《路透社》引述 OPEC 消息人士稱，若伊拉克及其他未履行承諾的產油國，能夠擴大減產規模，OPEC+ 會議仍有可能於本周召開。

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