  • 29°C
香港時間 : 2020605日 (五) 00:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網易IPO】今午截飛最後衝刺　三大理由不可不抽

股樓投資 00:05 2020/06/05

分享：

全城熱爆的網易（新上市編號：09999）招股，今日中午12時將會截止，入場費每手12727元。據市場消息指，截至昨日多家券商合共借出逾810億元孖展，單計此部份已超額認購逾120倍，而國際配售同樣錄得超購，歐美部份更提早在昨日中午截飛。

股民今早作最後衝刺入飛前，不妨睇多次網易認購三大理由。

相關文章：【網易IPO】網易創辦人丁磊　特立獨行的另類科技人

1 未賺價先賺息

網易定於下周四（11日）掛牌，剛好也是公司的除息日，成功中籤的股民，即可獲派首季股息。網易首季股息每股1.16美元（約9港元），按每1股美股ADS相當於25股港股計，即每股網易可獲派約0.36港元股息。據招股書披露，所有通過中央結算系統eIPO服務申請發售股份，並成功獲分配發售股份的投資者，將有權獲得第一季股息，並以美元支付。不過，要留意的，是若中籤者於記錄日期6月12日下午4時30分前出售相關股份，則不會獲得第一季股息。

相關文章：【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事

2 招股價平過美股

網易ADS股價近期升勢凌厲，周三（3日）收報414.58美元，再創新高，折合約每股128.5港元。而網易招股上限為126元，即較美股ADS還要低1.9%，吸引力大增。

相關文章：【網易IPO】孖展熱度勝阿里　網易首日升幅有保證？

3 盈利增長動力驚人

網易2000年到美國上市，至今股價累計升幅逾100倍，相當驚人。股價能夠長期跑贏大市，與其收入及盈利歷年來高速增長有關。在2004年時，網易的營業總收入為9.04億元（人民幣，下同），凈利潤4.41億元。到了2019年營業總收入已增至592.41億元，凈利潤達212億，即過去15年來複合年均增長率達32%及29.5%。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李兆明

網易－S（09999） 香港股票 孖展 IPO

上一篇文章

【報稅2020】供養父母免稅額　點報最着數？

下一篇文章

【港區國安法】左右做人難　英關注滙豐渣打撐國安法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網易IPO】網易孖展熱爆全城　招股價平過美股增吸引力
【網易IPO】網易孖展熱爆全城　招股價平過美股增吸引力
【港股追蹤】食完個飯 宏安地產股價唔見一半有多
【港股追蹤】食完個飯 宏安地產股價唔見一半有多
內地客狂掃新盤　撐不住斷供　單位淪銀主盤
內地客狂掃新盤　撐不住斷供　單位淪銀主盤
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【中美角力】美國推「禁飛令」　16日起禁中國客機飛往美國
【中美角力】美國推「禁飛令」　16日起禁中國客機飛往美國