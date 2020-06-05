【網易IPO】今午截飛最後衝刺　三大理由不可不抽

全城熱爆的網易（新上市編號：09999）招股，今日中午12時將會截止，入場費每手12727元。據市場消息指，截至昨日多家券商合共借出逾810億元孖展，單計此部份已超額認購逾120倍，而國際配售同樣錄得超購，歐美部份更提早在昨日中午截飛。

股民今早作最後衝刺入飛前，不妨睇多次網易認購三大理由。

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1 未賺價先賺息

網易定於下周四（11日）掛牌，剛好也是公司的除息日，成功中籤的股民，即可獲派首季股息。網易首季股息每股1.16美元（約9港元），按每1股美股ADS相當於25股港股計，即每股網易可獲派約0.36港元股息。據招股書披露，所有通過中央結算系統eIPO服務申請發售股份，並成功獲分配發售股份的投資者，將有權獲得第一季股息，並以美元支付。不過，要留意的，是若中籤者於記錄日期6月12日下午4時30分前出售相關股份，則不會獲得第一季股息。

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2 招股價平過美股

網易ADS股價近期升勢凌厲，周三（3日）收報414.58美元，再創新高，折合約每股128.5港元。而網易招股上限為126元，即較美股ADS還要低1.9%，吸引力大增。

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3 盈利增長動力驚人

網易2000年到美國上市，至今股價累計升幅逾100倍，相當驚人。股價能夠長期跑贏大市，與其收入及盈利歷年來高速增長有關。在2004年時，網易的營業總收入為9.04億元（人民幣，下同），凈利潤4.41億元。到了2019年營業總收入已增至592.41億元，凈利潤達212億，即過去15年來複合年均增長率達32%及29.5%。

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