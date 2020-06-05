【疫市營商】寵物食用品牌銷售增5成　消毒產品亦有市場

▲ 售賣寵物週邊產品品牌寵營樂（Pet Nutriland），除提供寵物用品、食品及保健品等外，還推出適合寵物用的消毒產品。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情全球大流行，相信港人由疫情爆發至今，搜羅消毒產品，並加強清潔家居。但有毛孩（寵物）的家庭，因為擔心小動物對於消毒產品過敏等，採購時要份外小心。

【疫情衝擊】新冠肺炎打擊就業 港外勞匯款須「勒緊褲頭」

御藥堂前主席兼創辦人陳恩德，眼見寵物周邊市場發展潛力大，斥約800萬港元，設售賣寵物週邊產品品牌寵營樂（Pet Nutriland）。該品牌提供寵物用品、食品及保健品等外，還因應疫情，將推出適合寵物用的消毒產品。

【疫市營商】亞馬遜Prime Day延期舉行 擬22日於美國搶先推大型促銷

銷售逆市增五成 增聘20名員工

陳恩德指，疫情爆發令港人經常留在家中，近5個月品牌在「疫市」按年逆市增50%，尤以網銷增幅最高。他解釋，綫上銷售由2月起佔整體銷售7成，勝於原來主導整體銷售的綫下渠道。他笑言：「相信品牌銷售增加，好像TVB收視率升一樣」，全因港人被逼留在家中，更多時間玩寵物和留意寵物產品。

他透露將會在3個月內，再研發及代理約300款新品。更計劃於7月份將推出寵物一條龍服務，讓團隊的藥劑師、營養師及獸醫，提供綫上獸醫診所服務，在綫解答並處理寵物主人疑問。而品牌暫時主要提供貓和狗的產品。為了配合擴充品牌業務，將會增聘約20名員工。

【地攤經濟】擺地攤救經濟？ 保5000萬人就業惟內有隱憂

記者：馬意文