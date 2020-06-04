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賣樓套現逾千萬　業主移民趕住走

股樓投資 22:01 2020/06/04

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全國人大通過港區國安法後，加上美國總統（Donald Trump）宣布，已指示展開程序，取消給予香港特殊地位，令投資者憂慮香港前景，更觸發部分港人信心危機，以致近日移民賣樓個案增加。

相關文章：業主籌錢想移民　賣樓勁賺兩倍

市場人士指出，馬鞍山天宇海1B座高層B室，實用面積797平方呎，剛以1,200萬元易手，實用呎價15,056元，貼近大型銀行估價水平。據了解，原業主於2017年5月，以1,068萬元購入單位，剛滿3年辣稅期，現帳面賺約132萬元，物業升值12%。

雖然近期賣樓移民成交增多，惟有移民顧問說，部分客戶只想買個護身符，取本外國護照，再觀察未來局勢，才作打算，故根本不願賣樓。有代理坦言，近期確有業主賣樓移民，一般來說，這類業主多數「有價講」，甚至願意以低於市價出售單位，惟宗數不多，而且單位很快便獲承接。

相關文章：【股樓專欄】移民也不要賣樓

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撰文 : 柳家平

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