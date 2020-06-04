【美股早市】3大指數反覆偏軟 波音及航空股逆市向上

美股本周連升3日後回吐，加上美國上周首次申領失業救濟人數多於市場預期，拖累美股表現，周四開市向下。雖然航空股和波音向好，一度助納指創新冠肺炎疫情爆發以來的新高，高見9708點；但3大指數其後趨於反覆。

經濟解封的憧憬持續，美國4大航空升幅介乎6.3%至24.5%。其中，美國航空和聯合航空屬納指成分股，支持納指完全收復疫情以來的跌幅。波音（Boeing，美：BA）繼續強勢，股價升7.5%，但獨力難支，未能維持道指升勢。

石油輸出國組織和盟友（OPEC＋）預定本周開會，據報沙特阿拉伯和俄羅斯同意延長每日減產970萬桶，但市場對減產抱懷疑態度。紐約期油最多跌2.4%，低見36.38美元；布蘭特期油最多跌1.9%，低見39.04美元。

油股跟隨向下，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVX）均挫0.9%。

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責任編輯：方賢

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