【台灣有樂@iM網欄】移民台灣？其實是居留台灣做節目！

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很多人問我我是怎樣移民台灣的？可以分享一下移民台灣的經驗嗎？其實我也很想可以分享我的移民台灣經驗，但很可惜，我並不是移民台灣，只是工作居留而已。而我是以國際藝術及演藝人員資格，取得工作簽證。再憑工作簽證，申請台灣居留。

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目前我在台灣，主要是製作及主持網路節目。我理用社交平台及影片分享平台，創立了【Taiwan猴賽雷】這個帳號。有朋友看到這個名字就覺得怪怪的，問我為什麼要取一個這麼奇怪的名字？取這個名字，當然是有原因的。【Taiwan猴賽雷】中的「Taiwan」，當然就是指台灣。而「猴賽雷」這三個字，絕對是拜香港文化所賜。「猴賽雷」的漢語拼音hóu sài léi，讀起來就是廣東話「好犀利」的諧音。而「猴賽雷」一詞，是台灣當年受香港影視文化影響而創出的。所以【Taiwan猴賽雷】這個名字，是包含台灣及香港文化在當中。我身為一個香港人，來到台灣開立平台帳號製作節目，台灣人一看到這個名字，就會馬上聯想到跟香港有關。

我目前跟兩位台灣朋友，一起製作了兩個節目。這兩位朋友，一位是懂得塔羅的音樂人，一位是會動物傳心術的活動主持人。所以目前的節目內容，都是跟兩位朋友的專長有關。

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在未來，我還會製作其他內容的節目。其中一個，是我會以日記形式製作的飲食節目，節目名稱暫定叫「認真吃早餐」。因為最近我每週一到五，早上7:30，都會做直播。直播結束後，都會去吃早餐。既然都要吃，不如就記錄下來。所以我現在每天都會在台北，尋找不同的早餐嘗試，尤其是台灣的「古早味」。我不只希望介紹更多好吃又有特色的餐廳，亦希望可以帶出台灣及香港不同的飲食文化。

但為了這個計劃，我最近的體脂不斷上升。所以凡事都有兩面，為了得到一件事，付出或犧牲有時真的在所難免。

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