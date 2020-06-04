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【東亞銀行】東亞李民斌增持10萬股　7日賬面賺近34萬

金融經濟 21:22 2020/06/04

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東亞銀行聯席行政總裁李民斌增持股份。

據聯交所披露，東亞銀行 （00023） 聯席行政總裁李民斌於5月29日，以平均每股14.07元增持10萬股股份，持股比例由0.24%升至0.25%；總共涉資140.7萬元。按今日（4日）收市價17.44元計算，賬面賺約33.7萬元。

東亞銀行作為本地最大的家族銀行，周二（2日）傳出售核心的銀行業務。受消息刺激，東亞銀行股價3連升，至今累升19%。

外電報道更形容對沖基金股東Elliott勝利在望。資產規模逾400億美元（折合約3,120億港元）的Elliott，自2014年入股東亞後，一直要求李國寶家族出售資產，雙方更曾對簿公堂，直至東亞今年宣布全面檢討資產業務，才罕有獲得Elliott支持。

最新數據顯示，以李國寶為首的家族成員持股僅6.2%，Elliott持有8%的股權。

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編輯：陳華

香港股票 本地銀行股 銀行 李國寶 東亞銀行（00023） 增持 行政
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