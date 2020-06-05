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中芯股價逆市升半成　科創板招股書 「暗示」或無法供貨華為

金融經濟 10:16 2020/06/05

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根據中芯國際提交上海科創板的招股書，公司或因美國出口管制政策，為若干客戶提供的晶圓代工及相關配套服務受到限制。

中美科技角力愈演愈烈，市場聚焦美國對華科技限制對全球產業鏈影響。上交所本周披露中芯國際 （00981） 申請科創板上市的招股書，惟當中披露的美國出口管制政策調整風險惹起關注，疑似暗示公司未來有機會無法向華為供貨。

中芯股價今日逆市造好，最新升逾半成，報19.68元，成交額9.6億元。

中芯國際在招股書中表示，2019年5月美國商務部將若干中國公司列入「實體清單」，2020年5月美國商務部修訂直接產品規則，根據修訂後的規則，若干自美國進口的半導體設備及技術，在獲得美國商務部行政許可之前，可能無法用於為若干客戶的產品進行生產製造。

中芯國際又指，修訂的規則中仍有許多不確定的法律概念，其具體影響的程度，目前仍未能準確評估，中美經貿摩擦等相關外部因素，可能導致公司為若干客戶提供的晶圓代工及相關配套服務受到限制，公司可能面臨生產受限、訂單減少的局面，進而對公司業務發展和經營業績產生不利影響。

事實上據媒體早前報道，台灣晶圓代工龍頭台積電（台：2330）受美國限制，或無法供貨華為，同時華為已將部分芯片製造訂單轉移至中芯國際。

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香港股票 科創板 中芯國際（00981） 台積電

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