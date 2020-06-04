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【沒有六四】全球聯網紀念　科技監控下中國再沒六四？

科技 21:09 2020/06/04

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據日本放送協會（NHK）報道，今午過後向海外播放的新聞節目中，報道有關八九六四天安門事件的新聞時，在中國突然變成黑畫面，中斷時間約2分鐘。

本港在新冠肺炎、限聚令、港版國安法等情況下，迎來了八九六四天安門事件31週年紀念。有中國海外民運人士透過視像會議平台Zoom，舉辦全球規模的線上公祭及紀念大會，提醒世人莫忘六四。

據日本放送協會（NHK）報道，中國政府除了要求當地媒體不得報道六四天安門事件31週年外，對外媒亦同樣。NHK今午過後向海外播放的新聞節目中，報道有關天安門事件的新聞時，在中國突然變成黑畫面，中斷時間約2分鐘。

新冠疫情改變大眾行為與世界格局，民眾紛紛在社交媒體上分享，1989當年北京天安門廣場上坦克鎮壓、學生及人民要求民主改革的片段，冀將歷史真相流傳下代。

本港在新冠肺炎疫情下迎來八九六四天安門事件31週年紀念日，惟首度中斷維園六四燭光晚會。（本報資料圖片）

六四天安門事件向來在中國都是禁語，從未有官方公布確切傷亡人數。據NHK報道，中國媒體今日亦完全沒報道有關事件，一如以往的視談論此事為禁忌，徹底限制資訊。

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AI人臉辨識效能超凡

雖然科技進步，但中國網民仍無法從搜尋引擎中得知六四相關資訊。相反，各種高科技技術如人工智能（AI）等登場，都能用於過濾及屏蔽關鍵字詞。綜合過去外媒引述中國科技公司如字節跳動、微博、百度等的員工透露，早年對於1989年的六四事件有關鍵字清單，並需靠人手移除，但近年在AI協助下，篩選就變更容易。

據台灣《科技新報》報道，截至去年4月為止，官方已刪除70萬則微博帖文，以及屏蔽超過 3,000個六四相關敏感詞，AI正在不斷抹除有關八九六四的歷史回憶。

截至去年4月為止，官方已刪除70萬則微博帖文，以及屏蔽超過 3,000個六四相關敏感詞，AI正在不斷抹除有關八九六四的歷史回憶。（本報資料圖片）

此外，在科技全面監控下，引入「天眼」人臉辨識、大數據分析、AI系統等，並由警務人員廣泛運用，不斷擴大對民眾監視的範圍及權力，中國十多億民眾的一舉一動都暴露於天眼監控之下。IHS Markit最新報告指，2021年全球監視器的數量將會達到逾10億部，其中超過半數安裝在中國境內。

本地歌手張學友早年在內地開演唱會時，亦屢次意外地協助中國公安將疑犯繩之於法。中國公安在其演唱會安檢通道加裝天眼，精確識別進出檢票口所有人員的姓名、身份證號、穿着、相貌等，並快速在數據庫篩查比對，共抓獲逃犯超過60人。

>>>【中印角力】印度爆紅「移除中國Apps」　遭Google下架

責任編輯：張寶燕

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