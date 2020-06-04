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內地客有樓無錢供　美孚新邨銀主盤逾千萬沽

股樓投資 20:41 2020/06/04

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新冠肺炎肆虐，環球經濟轉差，以香港為例，失業率持續上升。市場消息指，有一內地客於2008年，以約503.8萬元，購入美孚新邨一伙三房單位，惟早前斷供，遭銀行收樓，單位已淪為銀主盤。

利嘉閣郭永峰說，美孚新邨7期萬事逹廣場9號低層A室，實用面積747平方呎，三房兩廳間隔，早前淪為銀主盤，近日以1,030萬元易手，實用呎價約13,788元。

值得留意的是，美國減息，日後更可能進入負利率，逼使資金投資樓市，加上港樓需求向來強勁，即使經濟衰退破紀錄，樓價卻未見大調整，在這基礎下，本港樓價自然有支持。不過，近日市場湧現銀主盤，影響交投氣氛。

舉例說，市場消息指，柏傲山3座低層B室，實用面積735平方呎，最近淪為銀主盤，現時以市價2,080萬元放售。據資料顯示，單位原業主姓許，與他太太雖為內地客，但已獲香港身份證，並於2014年至2018年間，在港大手購入多個豪宅新盤，目前已有3個單位淪為銀主盤。

相關文章：內地客狂掃新盤　撐不住斷供　單位淪銀主盤

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撰文 : 柳家平

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美孚新邨 銀主盤

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