【港股追蹤】市值壓倒滙豐友邦　美團過熱宜趁高沽出？

和兩大科網巨頭騰訊（00700）及阿里巴巴（09988），美團（03690）近日鋒頭明顯更突出。該股藉內地疫情降溫，踏入5月該股展開拋物線升勢。截至今日該股已抵達164.2元新高，較3月時的70元底部已累彈逾倍。與此同時，至今尚未錄得盈利的美團最新市值達9,568億元，較兩大國際金融巨企還要高。除了拋離走下坡的滙豐（00005，8,038億元），亦壓過盈利連年高增長的友邦（01299，8,584億元）。這是否反映，美團現價已屆泡沬水平？

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多間大行看好美團的前景，加上受北水熱炒染藍概念，成為美團節節上升的主因。毫無疑問美團外賣及代訂業務都符合內地龐大的消費市場及鼓勵消費的政策，不過，美團至今仍缺乏盈利紀錄，難和上市時已錄盈利的騰訊比較。況且美團業務並非在市場獨大，外賣業務正同時面對阿里系的餓了麼，以及來自新加入外賣業的順豐（深：002352）競爭，即使市場龐大，能否在及後數年取得豐厚的盈利作為收成，仍是未知之數。

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即使大華繼顯看好美團今年最終能取得4億元人民幣盈利，以現價計預測市盈率已達2,000倍。以現價水平，基本上已消化未來兩年的預期增長。萬一本季業務自疫情復甦未及預期，回吐壓力實在不小。因此若早前成功在低位買入美團，現階段的確有需要想想是否有趁高收割，鎖定利潤的需要。