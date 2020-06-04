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葉潔馨：一工難求？

名人薈萃 20:36 2020/06/04

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往年的暑假期間，公司都會聘請大學生當實習生，一舉兩得︰公司可以多一位幫手，同時又能夠為即將畢業、投身社會的年輕人提供實戰經驗，給予他們機會儲人脈，對他們日後找工作有一定的益處。過往亦有實習生在畢業後轉為全職職員，繼續留在公司。

不過，近幾年在挑選實習生的過程中，遇到不少令我詫異的情況︰面試之後決定聘用，但該學生轉頭話因為要去旅行，所以都係唔做喇！有一個就話考慮下先，因為有其他offer！

有了這些令人失望的「經歷」後，這兩年都沒有再找實習生了。

大學生每年都在3、4月期間尋找實習機會，到不同的公司面試。誰知今年新冠肺炎疫情來襲，不少公司已改為實行在家工作；面對疫情，學校也需要停課，更有大學的新聞系早前宣布，原定必修的課外實習今年將以校內實習取代。相信今年的大學生要找實習機會並非易事。

幸好還有大公司出手，房協最近就公布即將提供約150個短期及見習生職位，藉此創造就業機會。相關職位更涵蓋物業管理、物業發展及市場事務、資訊科技等範疇，當中包括客戶服務、處理申請及交樓等工作，適合多個學科的應屆畢業生及擁有相關技能的人士申請，真可謂及時雨！

原文刊於《晴報》內。

撰文 : 葉潔馨 資深廣播人，現為公關公司總裁

大學 畢業 就業 疫情 葉潔馨 在家工作 實習 全職 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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