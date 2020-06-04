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【港股追蹤】好等錢使？　騰訊管理層套現2.5億元

股樓投資 19:29 2020/06/04

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港交所股權披露顯示，騰訊控股 （00700） 總裁劉熾平上周五（5月29日）及周一（1日），分別以平均價409.6218元及423.9732元，兩個交易日共減持60萬股股份（上周五50萬股，周一為10萬股），套現約2.5億元。股份今日收報435元，升0.6%，較其減持時股價為高。

減持後，劉熾平現時持有約5,539萬股騰訊股份，持股比例為0.58%。翻查紀錄，今次已經是劉熾平年內第三次減持股份，第一次是在1月3日，以每股384.1789元，減持50萬股，套現約1.9億元。到4月1日，在378.718元水平再次減持60萬股股份，套現接近2.3億元。

相關文章：【港股追蹤】騰訊傳入股華納音樂　推動恒指勁升最多845點

作為公司高級管理層，減持舉動又是否股價見頂訊號？翻查紀錄，今年1月減持後，股價在不足1星期後，確實見底回落；惟4月份減持後，股價反而愈升愈有，至今已升約15%，且看今次減持後又如何。

從技術走勢分析，股價近日上升動力持續放緩，加上迫近447元的前浪頂水平，或會繼續受制於該阻力。

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撰文 : 古植平

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