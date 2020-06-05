宏觀經濟風險增加 留意第二波疫情發展

新冠肺炎爆發為全球經濟帶來不少挑戰，亦將牽引着美國經濟從不同方向發展。我們認為，經濟風險因素正在增強，加上地緣政治風險升溫以及近期貨幣和財政支持力度放緩，即使經濟數據目前正在改善，宏觀經濟環境或面臨第二波衝擊，未來數月仍充滿挑戰。

隨著美國多個州份在5月放寬封城措施，第二波新冠肺炎疫情會有一定機會爆發，第二輪經濟衝擊的機會亦增加。儘管市場價格很可能已反映第二波疫情或再爆發，但仍未有適當反映第二波經濟可能在未來三至六個月出現放緩。

第二波經濟放緩的特點可能包括以下幾個幾項：企業拖欠比率上升和信貸評級進一步下降；庫存進一步減少，而且停止補充庫存活動。就業方面，公司會出現更多裁員計劃，開始直接影響中高收入職位；失業期延長及工資下跌，因此預防性儲蓄增加，並拖累經濟增長。

信心數據顯示，家庭和企業均全面預期目前經濟收縮只屬一次性，而且為時短暫。令人憂慮的是，即使他們對現時狀況的信心下降，但對未來的期望大致維持不變。80%的失業人士表示只是暫時失業，故我們認為家庭面臨意料之外衝擊的可能性特別高。

我們亦正密切監察美國和海外企業信貸評級下調急增的情況。研究顯示，在美國投資級別非金融企業信貸市場中，約有40%的債券可能在目前經濟下行周期內降至高收益類別。儘管刺激措施或有助延遲企業信貸出現另一輪評級下降的趨勢，但我們預料在未來第二波經濟放緩期間，信貸降級將成為重要問題，並構成嚴峻挑戰。

平心而論，除非在抗疫上取得重大醫學突破，否則美國在未來數月將會面對挑戰。我們認為當局官員不單需要迅速採取行動，而且需要接受突破傳統的策略，以制定合適的政策組合。最重要的是，他們需要超越黨派界限，迅速挽救就業機會，推動經濟重拾增長。