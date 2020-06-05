  • 31°C
香港時間 : 2020605日 (五) 12:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

宏觀經濟風險增加 留意第二波疫情發展

金融經濟 12:30 2020/06/05

分享：

新冠肺炎爆發為全球經濟帶來不少挑戰，亦將牽引着美國經濟從不同方向發展。我們認為，經濟風險因素正在增強，加上地緣政治風險升溫以及近期貨幣和財政支持力度放緩，即使經濟數據目前正在改善，宏觀經濟環境或面臨第二波衝擊，未來數月仍充滿挑戰。

隨著美國多個州份在5月放寬封城措施，第二波新冠肺炎疫情會有一定機會爆發，第二輪經濟衝擊的機會亦增加。儘管市場價格很可能已反映第二波疫情或再爆發，但仍未有適當反映第二波經濟可能在未來三至六個月出現放緩。

第二波經濟放緩的特點可能包括以下幾個幾項：企業拖欠比率上升和信貸評級進一步下降；庫存進一步減少，而且停止補充庫存活動。就業方面，公司會出現更多裁員計劃，開始直接影響中高收入職位；失業期延長及工資下跌，因此預防性儲蓄增加，並拖累經濟增長。

信心數據顯示，家庭和企業均全面預期目前經濟收縮只屬一次性，而且為時短暫。令人憂慮的是，即使他們對現時狀況的信心下降，但對未來的期望大致維持不變。80%的失業人士表示只是暫時失業，故我們認為家庭面臨意料之外衝擊的可能性特別高。

我們亦正密切監察美國和海外企業信貸評級下調急增的情況。研究顯示，在美國投資級別非金融企業信貸市場中，約有40%的債券可能在目前經濟下行周期內降至高收益類別。儘管刺激措施或有助延遲企業信貸出現另一輪評級下降的趨勢，但我們預料在未來第二波經濟放緩期間，信貸降級將成為重要問題，並構成嚴峻挑戰。

平心而論，除非在抗疫上取得重大醫學突破，否則美國在未來數月將會面對挑戰。我們認為當局官員不單需要迅速採取行動，而且需要接受突破傳統的策略，以制定合適的政策組合。最重要的是，他們需要超越黨派界限，迅速挽救就業機會，推動經濟重拾增長。

撰文 : 宏利投資管理

欄名 : 基金卓見

最新專欄文章 更多

美國銀行業初步業績優於預期 有望重返正軌
2020/05/22
美國銀行業初步業績優於預期 有望重返正軌
印度長期前景仍引人注目
2020/05/08
印度長期前景仍引人注目
企債在拋售潮中價值顯現
2020/04/24
企債在拋售潮中價值顯現
美國銀行業三大穩健基本因素為經濟提供支持
2020/04/10
美國銀行業三大穩健基本因素為經濟提供支持
疫情下央行紓困方案的影響力不應忽視
2020/03/27
疫情下央行紓困方案的影響力不應忽視
裁員 失業 經濟 疫情 地緣政治 儲蓄 新冠肺炎 美國 期貨 債券

上一篇文章

恒生指數半日微升4點　美團點評創新高後倒跌逾3%（不斷更新）

下一篇文章

利豐私有化後大裁員　香港採購部7成員工據報遭遣散
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT
【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT
【聯繫滙率】祈連活：美難撼動聯滙　港元可生存
【聯繫滙率】祈連活：美難撼動聯滙　港元可生存
【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【新股IPO】9999網易今午截止認購　孖展認購額達859億元
【新股IPO】9999網易今午截止認購　孖展認購額達859億元
【口罩供應】理的港產口罩今日（3日）上午10時開售　50片售150元（附連結）
【口罩供應】理的港產口罩今日（3日）上午10時開售　50片售150元（附連結）