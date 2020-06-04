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【美國禁飛令】梁振英：全球最大市場在中國　航空機構數據如何？

金融經濟 19:30 2020/06/04

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梁振英稱，美國上述行動背後性質在於經濟，因為「全球最重要的經濟資源」是市場，而「最大的市場」在中國，形容「美國清楚、英國清楚。在香港的英資美資公司清楚」

中美關係不斷惡化，昨晚美國運輸部更宣布，由6月16日起將禁止中國航空公司的客機入境。外界視此舉為美方回應中國早前禁止美國航空公司航班飛往國內，並迫使北京允許美國客機重啟中國航線。因應美國出招，全國政協副主席、前特首梁振英在其Facebook上發貼文，認為美國反擊背後性質在於經濟。

梁振英稱，美國上述行動背後性質在於經濟，因為「全球最重要的經濟資源」是市場，而「最大的市場」在中國，形容「美國清楚、英國清楚。在香港的英資美資公司清楚」，又謂「黎智英、郭榮鏗、黃之鋒之流可以休矣」。

事實上，美國回應後，國家民航局疑似略見讓步，指下周一起外國航空公司可選擇1個具備接收能力的口岸城市，每周營運1班國際客運航班。國家外交部發言人趙立堅今亦在例行記者會上表示，民航局與美國運輸部一直就航班安排保持溝通，本來已經取得了一些進展，現在中方亦調整政策，冀美方「不要為解決問題製造障礙」。

據OAG航空數據，以航線數目計，疫情前全球首4大航空全屬美國航空公司，中國南方航空 （01055） 、中國東方航空 （00670） 則排行第5和第6。

據其一航空業協會IATA數據，北美航空業2018年稅後盈利145億美元，為盈利表現最佳的市場，而亞太區航空業盈利則為61億美元，僅次於北美和歐洲市場。不過，受疫情衝擊，全球航空公司營運急速惡化， 內地和美國航空公司首季皆錄大額虧損。

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