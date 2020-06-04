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【六四事件】連續31年發聲明　佩洛西：北京侵犯人權三十年

環球政經 18:00 2020/06/04

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美國民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）就六四天安門事件發聲明，指每年六四，全球熱愛自由的人都會紀念六四事件中，以和平手段追求民主的學生、工人及市民，但他們得到的只是暴力和死亡，又指天安門事年已過去三十年，但中國侵犯人權的狀況也沒有改善，例如對維吾爾族、西藏及香港。

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她又指，過去三十年兩黨都會在國會支持中國的維權人士，近日國會亦很驕傲推動《維吾爾人權政策法案》、《西藏政策及支持法案》以及《香港人權及民主法案》。她指出，總統特朗普已準備實施這些法案，她敦促總統與民主黨合作來對抗北京，暫時美國未有其他重要政客就事件發聲明，中方亦暫未回應。

相關新聞: 【港區國安法】蓬佩奧：正考慮歡迎港人赴美

佩洛西從政以來都對六四事件十分關注，近年也對中國人權狀況特別關注，她在1991年便曾到訪北京，在天安門廣場前高舉「獻給為中國民主事業犧牲的烈士」的標語，自此每年也會對六四事件發表聲明。

佩洛西當年到訪天安門片段: 

https://twitter.com/speakerpelosi/status/1136052504742027265

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