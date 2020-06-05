【在家工作】美國商會調查：居家辦公或成疫後新常態

▲ 根據外媒報導，非牟利組織「美國經濟諮商會」（The Conference Board）日前公布的研究報告，77%的受訪者預期，未來會有更多員工每週在家工作3天以上，其中以資訊技術與金融服務業所佔比最高，「在家工作」長遠成為新常態。

新冠肺炎疫情仍然在全球肆虐，香港區疫情雖然稍為緩和，但歐美地區仍然嚴重，是以各企業都仍然維持「在家工作」措施。根據外媒報導，非牟利組織「美國經濟諮商會」（The Conference Board）日前公布的研究報告，77%的受訪者預期，未來會有更多員工每週在家工作3天以上，其中以資訊技術與金融服務業所佔比最高，「在家工作」長遠成為新常態。

隨著通訊與電腦科技技術發展，「流動辦公」方式近年非常流行，在科技業界更是十分普遍。早前，微軟（Microsoft）就通知員工可在家工作到10月，科技巨企Facebook、Google允許員工在家工作直到今年底，Twitter和電商平台Shopify甚至宣布，有需要的員工可以永遠留在家中工作。

調查結果顯示，只有不到十分一的受訪企業表示，在疫情爆發前，旗下有兩成全職員工採用居家辦公模式。報導指出，企業朝向遙距辦公發展趨勢，或重塑各種商業活動型態。例如，外出工作人口減少，或使大眾運輸系統的收入下滑，而商業區的餐廳、零售和其他服務，業績也將受到影響。

▲ 標普全球普氏（S&P Global Platts）預測，若人們不再使用交通工具上下班，每日原油耗用量能減少100萬桶至150萬桶。（法新社圖片）

美國經濟諮商會於4月15日至28日開始調查，共152名美國企業人力資源主管接受訪問，他們均來自商業及專業服務業、製造業和醫療保健業的受訪者更佔6成以上。

遙距辦公能節省原油耗用量

外媒CNBC早前日亦報導，新冠肺炎疫情使企業試行居家辦公，結果發現，遠距工作模式成效頗佳，員工普遍認為效率提高，並省下交通時間及其他麻煩，讓許多企業決定未來繼續實施這項做法。

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標普全球普氏（S&P Global Platts）預測，若人們不再使用交通工具上下班，每日原油耗用量能減少100萬桶至150萬桶，而商務旅行需求減少，亦能每日減少150萬桶至200萬桶原油。根據國際能源署（International Energy Agency，IEA）數據，疫情爆發前，全球原油需求量每日約為1億桶。

責任編輯：李彥煒