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【美國示威】網民「弗洛伊德挑戰」跪頸拍照被鬧爆

環球社會熱點 17:25 2020/06/05

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美國有黑人遭白人警員跪頸致死，有人卻於社交媒體發起「弗洛伊德挑戰」，鼓吹網民仿效跪在其他人頸上拍照。

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德遭白人警員跪頸致死，事件觸發全國各地大規模示威，不少名人也於社交媒體悼念弗洛伊德的死，同時譴責種族主義和警暴。但有人於社交媒體發起「弗洛伊德挑戰」（Floyd Challenge），鼓吹網民仿效白人警員的做法，跪在其他人頸上拍照，遭網民批評行為令人作嘔。

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46歲黑人男子弗洛伊德（George Floyd）上周一（5月26日）被捕時，遭白人警員紹文（Derek Chauvin）用膝蓋壓住其頸部長達8分鐘，弗洛伊德其後證實死亡。

社交媒體近年不時興起各種的挑戰遊戲（Challenge），網民會根據Challenge内容拍攝相片或影片，放上社交媒體平台「呃Like」及打卡。但有人利用悲劇作為娛樂，在網上發起「弗洛伊德挑戰」。

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有不少白人男子參與挑戰，有人於社交媒體建議網民找黑人朋友參與挑戰，而且要壓住對方的頸部8分鐘，明顯是仿效紹文的行為。

挑戰相關的主題標籤（hashtag）在社交媒體平台TikTok上約有5.4萬的瀏覽量，也有不少人在Twitter及Snapchat等平台上載相片和短片。

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「弗洛伊德挑戰」在網上引起激烈的批評。網民斥責這種行為令人難以想像，明明有人隨時因種族歧視而在外面垂死，黑人社區正在高呼受夠了的同時，有人卻帶來噁心的挑戰。

有網民更批評指，拍攝並重演弗洛伊德的死是邪惡的事，稱這件慘劇不應成為潮流或用作嘲笑，要求參與挑戰的人應尊重死者。

社交媒體平台隨即抵制這個挑戰，包括刪除及隱藏與主題標籤相關的帖文。Facebook發言人表示，這個挑戰違反社區守則，更鼓勵人參與高風險的挑戰，已意識到問題及正在刪除涉事帖文。

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責任編輯：何穎兒

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