移民好風光？印裔移民盡書辛酸史（訂戶專享） 環球社會熱點 12:01 2020/06/05 分享： 全國人大會議通過《港區國安法》立法決定後，不少本港居民忙於續領英國國民（海外）護照（BNO），移民頓時再次成為本港的熱話。歷史上，世界各地的移民潮從不間斷，但俗話說「人離鄉賤」，總有一把辛酸淚，何以為移民洗脫污名？ ... 欄名 : 國金好書 相關文章 【港區國安法】要求派駐港特使 4國議員聯署致函聯合國 2020/06/03 【港區國安法】要求派駐港特使 4國議員聯署致函聯合國 【港區國安法】美國指香港任意執法 呼籲去香港要小心 2020/06/03 【港區國安法】美國指香港任意執法 呼籲去香港要小心 【港區國安法】新加坡存款急增 分析：或由香港流入 2020/06/02 【港區國安法】新加坡存款急增 分析：或由香港流入 【港區國安法】蓬佩奧：美國正考慮接收香港人 2020/06/02 【港區國安法】蓬佩奧：美國正考慮接收香港人 【港區安全法】「不應由特朗普處理」英國7前外相促英主導 2020/06/01 【港區安全法】「不應由特朗普處理」英國7前外相促英主導 歧視 移民 疫情 氣候暖化 政治 經濟 港區國安法 國安法 達爾文 英國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入