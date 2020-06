移民好風光？印裔移民盡書辛酸史

全國人大會議通過《港區國安法》立法決定後,不少本港居民忙於續領英國國民(海外)護照(BNO),移民頓時再次成為本港的熱話。歷史上,世界各地的移民潮從不間斷,但俗話說「人離鄉賤」,總有一把辛酸淚,何以為移民洗脫污名?

印度裔科學記者索妮婭·莎哈(Sonia Shah)的父母,早年從印度移民到美國紐約,移民議題紮根在她的成長之路,驅使她寫成今次推介的好書《The Next Great Migration: The Beauty and Terror of Life on the Move》。

▲ THE NEXT GREAT MIGRATION:The Beauty and Terror of Life on the Move

動植物也「移民」 非人類專利

本書從科學角度入手,旁徵博引,最早追溯至18世紀瑞典植物學家卡爾·林奈(Carl Linnaeus),至當代美國反移民組織「美國移民改革聯盟」(Federation for American Immigration Reform,FAIR)創辦人、白人民族主義者約翰·坦頓(John Tanton)的事迹,在歷史脈絡下,重塑「移民」的面貌。

「移民」被長久以來被視為「入侵者」,會干擾原有的生態系統。

然而,蝴蝶、鳥兒年年「移民」,科學家發現,在自然界的動物大遷徙中,僅一小部分「入侵」物種會取代其他物種,這與達爾文「物競天擇、適者生存」的理論吻合。

所謂移民,只是生物學上一場人類的遷徙罷了。

移民一定衰? 掠奪本土資源乞人憎?

移民更是一種文化、歷史現象。

不論因政治、經濟,或是氣候變化而流離失所,當今社會的移民現象日益頻繁,但「移民」背負的惡名根深蒂固,總被視為不規則、混亂的破壞力;這亦令初來乍到的移民,成為政客手中最方便的代罪羔羊。

作者批評,政客慣將移民中少數害群之馬之過,歸咎於整個族群;又通過優生、仇外的政策,令其餘守法的移民難以立足。歷史上,納粹種族滅絕、美國20世紀反移民政治運動等例子比比皆是。

對移民的歧視和不公,鞭策作者成為新聞工作者。她認為,即使「在地球上的悠久歷史上,移民帶來的好處超過了代價」,但民族主義者仍是固執否認,並以各種手段,將之拒諸門外。

▲ 印裔科學記者Sonia Shah

索妮婭·莎哈的作品屢獲殊榮,2016年出版的《Pandemic: Tracking Contagions from Cholera to Coronaviruses and Beyond》榮獲紐約公共圖書館的卓越新聞圖書獎,以及全美科學作家協會的獎項,並在今年疫情全球大流行之際,重新出版。今年4月,她曾獲邀到Ted Talk分享關於新冠肺炎疫情全球大流行的看法。

記者:葉芷樺