移民好風光？印裔移民盡書辛酸史

全國人大會議通過《港區國安法》立法決定後，不少本港居民忙於續領英國國民（海外）護照（BNO），移民頓時再次成為本港的熱話。歷史上，世界各地的移民潮從不間斷，但俗話說「人離鄉賤」，總有一把辛酸淚，何以為移民洗脫污名？

印度裔科學記者索妮婭·莎哈（Sonia Shah）的父母，早年從印度移民到美國紐約，移民議題紮根在她的成長之路，驅使她寫成今次推介的好書《The Next Great Migration： The Beauty and Terror of Life on the Move》。

▲ THE NEXT GREAT MIGRATION：The Beauty and Terror of Life on the Move

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動植物也「移民」 非人類專利

本書從科學角度入手，旁徵博引，最早追溯至18世紀瑞典植物學家卡爾·林奈（Carl Linnaeus），至當代美國反移民組織「美國移民改革聯盟」（Federation for American Immigration Reform，FAIR）創辦人、白人民族主義者約翰·坦頓（John Tanton）的事迹，在歷史脈絡下，重塑「移民」的面貌。

「移民」被長久以來被視為「入侵者」，會干擾原有的生態系統。

然而，蝴蝶、鳥兒年年「移民」，科學家發現，在自然界的動物大遷徙中，僅一小部分「入侵」物種會取代其他物種，這與達爾文「物競天擇、適者生存」的理論吻合。

所謂移民，只是生物學上一場人類的遷徙罷了。

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移民一定衰？ 掠奪本土資源乞人憎？

移民更是一種文化、歷史現象。

不論因政治、經濟，或是氣候變化而流離失所，當今社會的移民現象日益頻繁，但「移民」背負的惡名根深蒂固，總被視為不規則、混亂的破壞力；這亦令初來乍到的移民，成為政客手中最方便的代罪羔羊。

作者批評，政客慣將移民中少數害群之馬之過，歸咎於整個族群；又通過優生、仇外的政策，令其餘守法的移民難以立足。歷史上，納粹種族滅絕、美國20世紀反移民政治運動等例子比比皆是。

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對移民的歧視和不公，鞭策作者成為新聞工作者。她認為，即使「在地球上的悠久歷史上，移民帶來的好處超過了代價」，但民族主義者仍是固執否認，並以各種手段，將之拒諸門外。

▲ 印裔科學記者Sonia Shah

索妮婭·莎哈的作品屢獲殊榮，2016年出版的《Pandemic： Tracking Contagions from Cholera to Coronaviruses and Beyond》榮獲紐約公共圖書館的卓越新聞圖書獎，以及全美科學作家協會的獎項，並在今年疫情全球大流行之際，重新出版。今年4月，她曾獲邀到Ted Talk分享關於新冠肺炎疫情全球大流行的看法。

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記者：葉芷樺

