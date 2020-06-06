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移民好風光？印裔移民盡書辛酸史

環球社會熱點 10:10 2020/06/06

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全國人大會議通過《港區國安法》立法決定後，不少本港居民忙於續領英國國民（海外）護照（BNO），移民頓時再次成為本港的熱話。歷史上，世界各地的移民潮從不間斷，但俗話說「人離鄉賤」，總有一把辛酸淚，何以為移民洗脫污名？

印度裔科學記者索妮婭·莎哈（Sonia Shah）的父母，早年從印度移民到美國紐約，移民議題紮根在她的成長之路，驅使她寫成今次推介的好書《The Next Great Migration： The Beauty and Terror of Life on the Move》。

THE NEXT GREAT MIGRATION：The Beauty and Terror of Life on the Move

外交部稱堅決反對予BNO居英權 斥違中英聯合聲明

【BNO】約翰遜：英國考慮接收300萬合資格香港人

動植物也「移民」 非人類專利 

本書從科學角度入手，旁徵博引，最早追溯至18世紀瑞典植物學家卡爾·林奈（Carl Linnaeus），至當代美國反移民組織「美國移民改革聯盟」（Federation for American Immigration Reform，FAIR）創辦人、白人民族主義者約翰·坦頓（John Tanton）的事迹，在歷史脈絡下，重塑「移民」的面貌。

「移民」被長久以來被視為「入侵者」，會干擾原有的生態系統。

然而，蝴蝶、鳥兒年年「移民」，科學家發現，在自然界的動物大遷徙中，僅一小部分「入侵」物種會取代其他物種，這與達爾文「物競天擇、適者生存」的理論吻合。

所謂移民，只是生物學上一場人類的遷徙罷了。

【港區國安法】約翰遜自稱親華「與關注國安法無衝突」

【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權

移民一定衰？ 掠奪本土資源乞人憎？

移民更是一種文化、歷史現象。

不論因政治、經濟，或是氣候變化而流離失所，當今社會的移民現象日益頻繁，但「移民」背負的惡名根深蒂固，總被視為不規則、混亂的破壞力；這亦令初來乍到的移民，成為政客手中最方便的代罪羔羊。

作者批評，政客慣將移民中少數害群之馬之過，歸咎於整個族群；又通過優生、仇外的政策，令其餘守法的移民難以立足。歷史上，納粹種族滅絕、美國20世紀反移民政治運動等例子比比皆是。

【BNO】InvestUK創辦人撐予居英權 建新香港商業區

【BNO】42%英國人支持予香港BNO持有人居英權

對移民的歧視和不公，鞭策作者成為新聞工作者。她認為，即使「在地球上的悠久歷史上，移民帶來的好處超過了代價」，但民族主義者仍是固執否認，並以各種手段，將之拒諸門外。

印裔科學記者Sonia Shah

索妮婭·莎哈的作品屢獲殊榮，2016年出版的《Pandemic： Tracking Contagions from Cholera to Coronaviruses and Beyond》榮獲紐約公共圖書館的卓越新聞圖書獎，以及全美科學作家協會的獎項，並在今年疫情全球大流行之際，重新出版。今年4月，她曾獲邀到Ted Talk分享關於新冠肺炎疫情全球大流行的看法。

【BNO】《環時》指內地民眾 非常歡迎英國予港人公民權

【BNO】公民身份鋪路 英國擬延長逗留期限至1年

記者：葉芷樺
 

欄名 : 國金好書

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