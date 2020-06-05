移民做二等公民？ 細閱印度移民辛酸淚（訂戶專享）

全國人大會議通過《港區國安法》立法決定後，不少本港居民忙於續領英國國民（海外）護照（BNO），移民頓時再次成為本港的熱話。歷史上，世界各地的移民潮從不間斷，但俗話說「人離鄉賤」，總有一把辛酸淚，何以為移民洗脫污名？

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