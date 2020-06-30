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【港區國安法】移民好風光？印裔移民盡書辛酸史（訂戶專享）

環球社會熱點 11:30 2020/06/30

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中國全國人大會議通過《港區國安法》立法決定後，不少本港居民忙於續領英國國民（海外）護照（BNO），移民頓時再次成為本港的熱話。如今《港區國安法》終獲人大通過。

...

欄名 : 國金好書

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