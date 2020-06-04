  • 30°C
香港時間 : 2020604日 (四) 19:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】Snap也表態 稱停止宣傳特朗普帳戶

環球社會熱點 19:00 2020/06/04

分享：

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警員壓頸後死亡，引發美國民眾連日示威，而美國總統特朗普所發表針對示威活動的具爭議言論，亦受到關注。繼社交平台Twitter隱藏特朗普的言論後， Snap也表示，不會在Snapchat推廣特朗普帳戶。

Snapchat內設有「發現」（Discover）的一欄，以宣傳其他帳戶所發布的內容。Snap宣布，未來不會在Discover一欄宣傳特朗普（Donald Trump）。

美國多間分店遭洗劫 蘋果追蹤被盜iPhone兼鎖機

死者弗洛伊德曾患新冠肺炎 但無症狀

Snap發表聲明指：

「我們不會讓煽動種族暴力和不公正行為的聲音，透過在發現一欄作的免費推廣而擴增。」

（We will not amplify voices who incite racial violence and injustice by giving them free promotion on Discover.）

Snap又指：

「種族暴力和不公正行為在我們社會上沒有容身之所，我們與追求和平、愛、平等、正義的美國人們站在一起。」

（Racial violence and injustice have no place in our society and we stand together with all who seek peace， love， equality， and justice in America.）

跪頸警員改控二級謀殺 另3警被控教唆殺人

美國參議員力倡美軍伺候 紐時同意刊登捱批

特朗普在上周於Twitter及Facebook一同撰文指：

「不論有任何困難，我們都會控制局面，但如果那裏開始搶掠，那裏就會開始開槍。」

（Any difficulty and we will assume control but， when the looting starts， the shooting starts.）

美國防長反對出兵止暴恐被炒 黨友力勸特朗普留人

美軍空降師壓陣華盛頓 防長「不出兵」空談？

特朗普此則具爭議的帖文，被Twitter標籤為宣揚暴力的信息。現時Twitter不會直接顯示相關帖文。白宮官方Twitter帳戶亦有轉發特朗普這則帖文，但同樣被Twitter隱藏。Facebook則並沒有採取任何行動。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：楊心悅

相關文章

【美國示威】多間分店遭洗劫 蘋果追蹤被盜iPhone兼鎖機
今日
【美國示威】多間分店遭洗劫 蘋果追蹤被盜iPhone兼鎖機
【美股動態】納指現黃金交叉 升多1.4%創新高
今日
【美股動態】納指現黃金交叉 升多1.4%創新高
【美國示威】死者弗洛伊德曾患新冠肺炎 但無症狀
今日
【美國示威】死者弗洛伊德曾患新冠肺炎 但無症狀
【美國示威】跪頸警員改控二級謀殺 另3警被控教唆殺人
今日
【美國示威】跪頸警員改控二級謀殺 另3警被控教唆殺人
【美國示威】參議員力倡美軍伺候 紐時同意刊登捱批
今日
【美國示威】參議員力倡美軍伺候 紐時同意刊登捱批
社會矛盾 歧視 請願示威 社交平台 Snapchat 特朗普

上一篇文章

【環球放水】歐洲央行增買債6千億歐元 利率不變

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠
【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠
【美國示威】紐約Macy's遭踢館 美國經濟五勞七傷
【美國示威】紐約Macy's遭踢館 美國經濟五勞七傷
新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間19:00）
【中美角力】美國6月中旬起禁止中國航機赴美　涉4航空公司
【中美角力】美國6月中旬起禁止中國航機赴美　涉4航空公司
【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權
【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權
【美股早市】道指漲400點 重上26000點關 疫後經濟反彈憧憬持續
【美股早市】道指漲400點 重上26000點關 疫後經濟反彈憧憬持續