【美國示威】Snap也表態 稱停止宣傳特朗普帳戶

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警員壓頸後死亡，引發美國民眾連日示威，而美國總統特朗普所發表針對示威活動的具爭議言論，亦受到關注。繼社交平台Twitter隱藏特朗普的言論後， Snap也表示，不會在Snapchat推廣特朗普帳戶。

Snapchat內設有「發現」（Discover）的一欄，以宣傳其他帳戶所發布的內容。Snap宣布，未來不會在Discover一欄宣傳特朗普（Donald Trump）。

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Snap發表聲明指：

「我們不會讓煽動種族暴力和不公正行為的聲音，透過在發現一欄作的免費推廣而擴增。」

（We will not amplify voices who incite racial violence and injustice by giving them free promotion on Discover.）

Snap又指：

「種族暴力和不公正行為在我們社會上沒有容身之所，我們與追求和平、愛、平等、正義的美國人們站在一起。」

（Racial violence and injustice have no place in our society and we stand together with all who seek peace， love， equality， and justice in America.）

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特朗普在上周於Twitter及Facebook一同撰文指：

「不論有任何困難，我們都會控制局面，但如果那裏開始搶掠，那裏就會開始開槍。」

（Any difficulty and we will assume control but， when the looting starts， the shooting starts.）

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特朗普此則具爭議的帖文，被Twitter標籤為宣揚暴力的信息。現時Twitter不會直接顯示相關帖文。白宮官方Twitter帳戶亦有轉發特朗普這則帖文，但同樣被Twitter隱藏。Facebook則並沒有採取任何行動。

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責任編輯：楊心悅