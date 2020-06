【美國示威】Snap也表態 稱停止宣傳特朗普帳戶

美國黑人弗洛伊德(George Floyd)被白人警員壓頸後死亡,引發美國民眾連日示威,而美國總統特朗普所發表針對示威活動的具爭議言論,亦受到關注。繼社交平台Twitter隱藏特朗普的言論後, Snap也表示,不會在Snapchat推廣特朗普帳戶。

Snapchat內設有「發現」(Discover)的一欄,以宣傳其他帳戶所發布的內容。Snap宣布,未來不會在Discover一欄宣傳特朗普(Donald Trump)。

Snap發表聲明指:

「我們不會讓煽動種族暴力和不公正行為的聲音,透過在發現一欄作的免費推廣而擴增。」

(We will not amplify voices who incite racial violence and injustice by giving them free promotion on Discover.)

Snap又指:

「種族暴力和不公正行為在我們社會上沒有容身之所,我們與追求和平、愛、平等、正義的美國人們站在一起。」

(Racial violence and injustice have no place in our society and we stand together with all who seek peace, love, equality, and justice in America.)

特朗普在上周於Twitter及Facebook一同撰文指:

「不論有任何困難,我們都會控制局面,但如果那裏開始搶掠,那裏就會開始開槍。」

(Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts.)

特朗普此則具爭議的帖文,被Twitter標籤為宣揚暴力的信息。現時Twitter不會直接顯示相關帖文。白宮官方Twitter帳戶亦有轉發特朗普這則帖文,但同樣被Twitter隱藏。Facebook則並沒有採取任何行動。

