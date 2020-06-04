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【中藥罵不得?】北京擬訂新例　禁止污衊、詆毀中醫藥　違者最高負刑責

環球政經 19:53 2020/06/04

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北京市衛生健康委、北京市中醫局及相關部門，近日起草《北京市中醫藥條例（草案公開徵求意見稿）》，其中一條規定，禁止任何人或組織，以任何方式或行為詆毀、污衊中醫藥。違者會以尋釁滋事、擾亂公共秩序等罪名，由公安機關依法處理，甚至追究刑事責任。

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《北京市中醫藥條例（草案公開徵求意見稿）共草擬55條條例，其中第36條引起熱議。第36條提及，「開展中醫藥文化宣傳和知識推廣活動，應遵守國家有關規定，符合中醫藥文化內涵和發展規律。任何組織或個人不得對中醫藥作虛假、誇大宣傳；不得冒用中醫藥名義牟取不正當利益，損害社會公共利益；不得以任何方式或行為詆毀，污衊中醫藥。」

草案第54條則列明，違反36條第二款的規定，即詆毀、污衊中醫藥，便構成違反治安管理行為，可由公安機關以尋釁滋事、擾亂公共秩序等罪名處理，甚至依法追究刑事責任。

有內地網民就表示，詆毀、污衊的定義模糊，「我說柴胡注射液可能有副作用，算不算詆毀污衊呢？萬一法官覺得我就是，我有什麼辦法呢？」

現時有關草案正公開徵求意見，歡迎北京市民表達意見。

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撰文 : 鄺庭芳

副作用 中醫 北京

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