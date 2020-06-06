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【健康煮義】自家製無添加杏仁醬（附食譜）

名人薈萃 21:30 2020/06/06

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筆者到美國旅遊時，看到當地一家電視台製作的紀錄片，追溯加工食品的歷史。包裝加工食品最初只為在戰亂中，更容易儲存食物，加長食物的保存期，也方便軍人，可是戰爭結束後，食品加工業的商業戰卻沒有結束，反而進入激戰。鋪天蓋地的廣告將下廚描繪為費時的雜務，說服家庭主婦多用加工食品，加上事業型女性日漸增長，加工食品進一步成為主流。

【健康煮義】飲鹽水排毒？（附食譜）

反式脂肪增加壞膽固醇

時至今天，加工食品業內有一術語「Stomach Share」，用來比拼哪家公司的出品可以贏得最多消費者的寵愛，為了鎖住消費者的味蕾，加工食品業研發的食品愈來愈層出不窮，連中國人烹飪裏的所謂「鑊氣」，竟然也有添加劑可以做出這個味道。在加工食品研究所內，一片薯片的調味粉，連鬆脆度也經過一絲不苟的量度，目的就是令人吃上癮。而當加工食品成為都市人的主要食糧，更多的病痛也隨之衍生。

【健康煮義】菠蘿能止咳？（附食譜）
另一樣我們極容易接觸到的是「部分氫化油」（Partially Hydrogenated Oils），食品加工業多數使用平價油，而經過氫化的油則可使食品保質期延長，口感也更佳，不過氫化的過程中同時產生反式脂肪，比飽和脂肪破壞力更強，增加血液中的壞膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇），同時降低好膽固醇（高密度脂蛋白膽固醇）。
部分氫化油有幾壞？今年6月美國食品及藥物管理局宣布3年內要全面禁用部分氫化油。

  • 自家製無添加杏仁醬
  • 食譜材料：杏仁600克
  • 食譜步驟：
  • ‧預熱焗爐至攝氏100度
  • ‧杏仁放入焗爐焗約20分鐘
  • ‧將焗好的杏仁放入食物處理器，攪伴最少20分鐘
  • ‧最後杏仁會釋出油份，變得細滑
  • 食譜小貼士：
  • ‧杏仁醬最好儲存在密實瓶，然後放在雪櫃
  • ‧筆者會將杏仁醬加到奶昔、加油醋製成沙律醬，或加入麥片早餐

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撰文 : Polly

欄名 : 健康煮義

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