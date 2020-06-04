  • 30°C
香港時間 : 2020604日 (四) 19:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

外交部稱堅決反對予BNO居英權 斥違中英聯合聲明

環球政治 18:31 2020/06/04

分享：

外交部發言人趙立堅質疑英國違反備忘錄承諾。中英聯合聲明的備忘錄定明，英國不會予BNO居英權。

全國人大宣布定立港區國安法，國際社會關注香港自由及自治受損，英國政府計劃讓英國國民海外護照（BNO）持有人更易取得英國公民身分。中國外交部斥英方違反中英聯合聲明，指出相關備忘錄中，明確定明英國不給予持有英國國民海外護照的香港中國公民在英居留權。

「美國威脅放狗鎮壓示威」北韓：無資格批評中國

【港區國安法】約翰遜自稱親華「與關注國安法無衝突」

外交部發言人趙立堅回答英國記者有關BNO的提問時表示，中英曾互換備忘錄，英方明確承諾不給予持有英國國民（海外）護照的香港中國公民在英居留權。

趙立堅稱，如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利。

印度「移除中國Apps」過百萬下載 中印邊界矛盾下爆紅

【BNO】約翰遜：英國考慮接收300萬合資格香港人

中英聯合聲明中的備忘錄部分，寫明英國不會予BNO持有人居英權。

中英聯合聲明備忘錄英文版本。

中英聯合聲明由5部分組成，其中備忘錄的部分明確提到，英國屬土公民「1997年7月1日起，不再是英國屬土公民，但將有資格保留某種適當地位，使其可繼續使用聯合王國政府簽發的護照，而不賦予在聯合王國的居留權。」

英國過去未有予BNO持有人公民資格，原因之一是擔心違反中英聯合聲明相關條文。中方過去多次強調，中英聯合聲明是過時無效的歷史文件，不具任何約束力。

【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權

【BNO】藍韜文正式倡議 延長BNO免簽證入境至1年

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態 」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

地緣政治 一國兩制 外交 政治 趙立堅 居留權 港區國安法 國安法 國際法 中國外交部

上一篇文章

【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享）

下一篇文章

【美國示威】多間分店遭洗劫 蘋果追蹤被盜iPhone兼鎖機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠
【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠
【美國示威】紐約Macy's遭踢館 美國經濟五勞七傷
【美國示威】紐約Macy's遭踢館 美國經濟五勞七傷
新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間19:00）
【中美角力】美國6月中旬起禁止中國航機赴美　涉4航空公司
【中美角力】美國6月中旬起禁止中國航機赴美　涉4航空公司
【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權
【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權
【美股早市】道指漲400點 重上26000點關 疫後經濟反彈憧憬持續
【美股早市】道指漲400點 重上26000點關 疫後經濟反彈憧憬持續