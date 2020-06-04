外交部稱堅決反對予BNO居英權 斥違中英聯合聲明

▲ 外交部發言人趙立堅質疑英國違反備忘錄承諾。中英聯合聲明的備忘錄定明，英國不會予BNO居英權。

全國人大宣布定立港區國安法，國際社會關注香港自由及自治受損，英國政府計劃讓英國國民海外護照（BNO）持有人更易取得英國公民身分。中國外交部斥英方違反中英聯合聲明，指出相關備忘錄中，明確定明英國不給予持有英國國民海外護照的香港中國公民在英居留權。

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外交部發言人趙立堅回答英國記者有關BNO的提問時表示，中英曾互換備忘錄，英方明確承諾不給予持有英國國民（海外）護照的香港中國公民在英居留權。

趙立堅稱，如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利。

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▲ 中英聯合聲明中的備忘錄部分，寫明英國不會予BNO持有人居英權。

▲ 中英聯合聲明備忘錄英文版本。

中英聯合聲明由5部分組成，其中備忘錄的部分明確提到，英國屬土公民「1997年7月1日起，不再是英國屬土公民，但將有資格保留某種適當地位，使其可繼續使用聯合王國政府簽發的護照，而不賦予在聯合王國的居留權。」

英國過去未有予BNO持有人公民資格，原因之一是擔心違反中英聯合聲明相關條文。中方過去多次強調，中英聯合聲明是過時無效的歷史文件，不具任何約束力。

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責任編輯：文青青

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