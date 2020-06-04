【美國示威分析】照鬧特朗普 更顯核心價值無損（訂戶專享） 環球政治 18:35 2020/06/04 分享： 美國反警暴和反種族歧視的示威騷亂，席捲全國，各大企業敢於表態批評，前防長馬蒂斯更把總統特朗普跟萬惡的納粹德國類比。形勢聽似如臨大敵，但金融市場始終聞風不動，繼續向好，皆因批評聲音得以表達，正好反映美國賴以成功的核心價值無損。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記+ 相關文章 【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享） 今日 【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享） 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 今日 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 2020/06/01 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！ 2020/06/02 【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！ 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享） 2020/06/01 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享） 政治 選舉 請願示威 特朗普 美國 總統大選 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入