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【美國示威分析】照鬧特朗普 更顯核心價值無損（訂戶專享）

環球政治 18:35 2020/06/04

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美國反警暴和反種族歧視的示威騷亂，席捲全國，各大企業敢於表態批評，前防長馬蒂斯更把總統特朗普跟萬惡的納粹德國類比。形勢聽似如臨大敵，但金融市場始終聞風不動，繼續向好，皆因批評聲音得以表達，正好反映美國賴以成功的核心價值無損。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記+

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