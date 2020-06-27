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【美國示威分析】照鬧特朗普 更顯核心價值無損

環球政治 10:38 2020/06/27

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美國反警暴和反種族歧視的示威騷亂，席捲全國，各大企業敢於表態批評，前防長馬蒂斯更把總統特朗普跟萬惡的納粹德國類比。形勢聽似如臨大敵，但金融市場始終聞風不動，繼續向好，皆因批評聲音得以表達，正好反映美國賴以成功的核心價值無損。

  • 前防長可罵總統，現防長能有反對之聲
  • 憲法保障言論自由，毋懼因表態被封殺
  • 自由核心價值不變，金融市場繼續搵錢

【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享）

【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享）

特朗普矢言強硬應對騷亂，聲稱要調動軍隊平亂，惹來多方指摘。與之不和的前防長馬蒂斯（Jim Mattis）在《大西洋》月刊發聲明，斥責特朗普企圖動用軍隊平亂，是有意分化美國人，還把他跟納粹德國類比。

這無疑是極度嚴重的指控，但特朗普縱不齒馬蒂斯言論，亦只能夠回以批評，或是謾罵。特朗普無權對他「又拉又鎖」，因為美國憲法保障公民言論自由。只要不涉及人身安全的威脅，批評總統或政府並無不可。

看遠一點，美國各大企業和名人也相繼發聲支持「黑人性命攸關」，或是敢於直接批評特朗普政府，均體現美國體制對自由的保障。它們毋須憂慮因為隻字片語不合符特朗普心意，便導致生計被封殺，或是被起訴擾亂社會安寧。

現任防長埃斯珀（Mark Esper）亦表明，不支持特朗普引用《叛亂法》（Insurrection Act）出動軍隊平亂。再把眼光放到執勤前線，部分國民警衛軍和警員也可拒絕強硬平亂指令，跟示威群眾一同單膝下跪，悼念疑死於警暴的黑人男子弗洛伊德（George Floyd），以及表態反對警暴及種族歧視，高呼「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）。

即使身在官場，埃斯珀敢於表達跟總統不同看法，按照其職權、軍人操守及生而為人的道德良知，去判斷是否遵從總統指示，沒有所謂對某人的「絕對效忠」，唯一效忠只有自身國家人民和利益。而在前線執勤人員身上，同樣看到這一點。

當然，特朗普作為總統，也有職權去判別埃斯珀是否適合擔當防長。但倘若判斷不能服眾，勢必受到國會非議，甚或以法案制衡；掌握第四權的傳媒可以把事件暴露於陽光下，以至選民可以在接下來的總統大選用選票作出懲罰。

【美國示威】納粹比特朗普 前防長馬蒂斯長文炮轟

【美國示威】跪頸警員改控二級謀殺 另3警被控教唆殺人

因此，席捲全美國的騷亂看似嚴重，但其實影響有限，而且不會持久。

種族騷亂在美國時有發生，毋須當作甚麼世紀浩劫。正如本欄之前所說，單在奧巴馬主政的8年間，便發生了6次，再之前也是不計其數。

今次騷亂範圍大，除了種族和警暴因素，相信也涉及新冠肺炎疫情影響。全美國大封鎖，美國人長期被關在家中，加上失業缺錢，累積一腔悶氣，或多或少都有趁上街示威宣洩的成份。

至於騷亂搶掠，當然是不容於正常社會秩序，而這持續多日後實已漸見式微，不少示威者開始回歸理性，與搶掠騷亂割席，社會復歸平靜可期。

是故，就算社會表面動盪，但美國賴以成功的自由和制度，實則未損分毫。金融市場自然可以無視紛擾，繼續炒股搵錢。

【美國示威】防長反對出兵止暴恐被炒 黨友力勸特朗普留人

【美國示威】防長與特朗普割席「美軍宣誓保護集會自由」

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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