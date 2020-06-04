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【每日焦點】特朗普整頓社交媒體　Snapchat率先反擊（附懶人包）

科技 20:00 2020/06/04

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美國總統選舉將於今年11月舉行，加上近日全美爆發大型示威活動，社交網站作為政客重要的政治傳播平台，率先掀起戰幔。

美國總統選舉將於11月舉行，加上黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死，觸發全美爆發大型示威活動，引發搶掠及警民衝突等問題，社交網站作為政客重要的政治傳播平台，亦悄悄掀起戰幔。Twitter近日把特朗普推文加上需要「fact check」（事實查證）標籤，被質疑企圖干預美國大選，特朗普揚言將管控社交媒體的生態。

  • 審查總統言論，社交媒體角色受爭議
  • 質疑干預大選，揚言要關閉網站
  • Snapchat率先表態，停止宣傳特朗普帳號言論

【美國示威】Snapchat停止宣傳特朗普的帳號言論

特朗普上周於Facebook及Twitter撰文，稱「當搶掠開始，槍擊也會開始」（when the looting starts, the shooting starts）。Twitter隨後將有關推文標示為煽動暴力，且不會直接顯示，但Facebook卻沒有採取任何措施。

此外，特朗普另一則推文稱，郵寄選票或屬「嚴重欺詐」，導致「大選被操縱」，結果Twitter又將該帖文加上需要「fact check」（事實查證）標籤，即發放虛假信息。

Twitter連番舉動被質疑企圖干預美國大選，特朗普指責社交媒體平台滅絕保守派聲音，威脅會強制關閉這類網站，引起外界關注社交網站在法律上的角色。惟分析認為，要監控網上平台，美國將難以實行嚴厲的行政命令。

由於Facebook、Twitter取態有別，Facebook員工批評朱克伯格的處理手法「不能接受」（unacceptable），將發起虛擬罷工。

繼Twitter就抗種族暴力表態後，Snapchat也公開表明立場，表示不會再在主頁上宣傳特朗普的賬號言論。Snap首席執行官Evan Spiegel表示，不會讓煽動種族暴力和不公正的聲音在平台上推廣，也不會宣傳那些支持種族主義的人。

【反種族歧視】Google承諾向民權組織捐9千萬　聲援美反歧視活動

特朗普言論固然惹火，因此外界另一個關注點，是特朗普會如何處理弗洛伊德事件，包括連串反警暴、種族不公的示威浪潮，被視為連任的其中一個關鍵。在此敏感時刻，各大科企紛紛捐款，以示支持對抗種族不公的團體。

Google行政總裁Sundar Pichai就承諾，該公司將向致力解決種族不平等問題的組織，捐出1200萬美元（約9千萬港元）資金。

【美國示威】被質疑打壓黑人聲音　抖音稱技術錯誤並致歉

【美國宵禁】蘋果多間分店遭破壞　被盜iPhone得物或無所用？

責任編輯：姚慧儀

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