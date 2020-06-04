【盈喜盈警】一文看清企業盈喜盈警　興勝創建料淨溢利最多跌65%

▲ 部分企業於今日（4日）公布盈警。

本報今日（4日）網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈警

皓天財經

皓天財經 （01260） 預期，截至今年3月底止全年，收入按年跌30%以上，純利按年跌50%以上，主因香港社會事件和新型冠狀病毒的爆發，導致公司本年度提供較少路演和公關服務。

興勝創建

興勝創建 （00896） 發盈警，預期截至今年3月底止，全年公司擁有人應佔淨溢利將較去年同期減少約55%至65%。

信星鞋業

信星鞋業 （01170） 發盈警，預期3月底止全年將會盈轉虧，錄得約4500萬元至約6500萬元的應佔淨虧損。虧損原因為銷售額減少、應客戶要求於製造中心之間轉移生產線而產生的額外成本、若干物業、廠房及設備以及應收賬目減值虧損，以及位於越南中部營運的聯屬公司產生的虧損增加。

錦勝集團

錦勝集團 （00794） 發盈警，預料截至3月底止全年除稅前溢利按年跌逾50%。公司2019年度同期股東應佔溢利4196.9萬元，每股盈利11.61仙。

錦勝集團預期，盈利下跌主要因投資物業公平值變動虧損約1640萬元所致，截至2019年度同期則錄得投資物業公平值收益約740萬元。

萬華媒體

萬華媒體 （00426） 發盈警，預料截至今年3月底止持續經營業務虧損較去年同期增加約400%。年內虧損亦按年增加1.2倍，主要因本地經濟疲弱導致集團之廣告收入減少與及源自本集團無形資產、使用權資產及 物業、廠房及設備的非現金減值虧損撥備約1000萬元。

同方康泰

同方康泰 （01312） 發盈警並預期，截至今年3月底止三個月未經審核溢利錄得約800萬元至980萬元之綜合除稅前虧損。

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