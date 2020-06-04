【種族歧視】IG、FB 聲稱錯誤封鎖標籤「#sikh」三個月

▲ 最近，IG和FB表示錯誤封鎖與「錫克教」相關的標籤近三個月，現時已獲解封。

在網上社交媒體泛濫的年代，為免讓大眾接收大量過份不當的資訊，Instagram（IG）和Facebook（FB）同樣設有過濾系統。部分「標籤追蹤」（Hashtag）如包含暴力、色情、犯罪等字眼基本上無一倖免，最近IG和FB就表示錯誤封鎖與「錫克教」相關的標籤近三個月，現時已獲解封。

Facebook在一份聲明中表示，錯誤封鎖日期始於3月7日，由於團隊對報告的不正確審查，以致標籤被錯誤阻止。在社區反饋後，Instagram很快就取消了對主題標籤的封鎖，但Facebook則花了幾個小時才正式解除封鎖。在主題標籤被阻止的同時，搜索標記為「#sikh」的帖子用戶就會收到錯誤消息。

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據悉，不少美國人經常針對錫克教徒，他們將包頭巾和留鬍鬚的男信徒，當作是伊斯蘭教徒，甚至將他們視為極端伊斯蘭教徒，與恐怖組織領袖拉登相提並論，以致一直以來回教徒都遭受歧視、攻擊甚至殺害。

受美國黑人男子弗洛伊德一事影響，美國以至全球都相當關注種族歧視問題，而早前Instagram就已經誤刪了一些與黑人平權相關的帖子。有用戶反映，在帖文中使用 #blacklivesmatter 標籤後會收到系統信息，指為限制某些內容和行動以保護平台，其操作已被阻止。

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目前，尚未清楚IG和FB出現錯誤標籤的原因，也不知道為何他們需要花費這麼長時間才意識到這個錯誤。Instagram表示，絕對支持並鼓勵用戶使用Hashtag，對錯誤封鎖標籤感到抱歉，亦已迅速採取行動，以確保用戶可以自由表達聲音。

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責任編輯：施雯雯