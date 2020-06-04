【口罩供應】SOSo Mask今晚油麻地賣彩色口罩　創辦人大爆其他顏色時間表

▲ SOSo Mask其他顏色陸續有來，下星期一將推出黃色及白色，接着有湖水綠色、橙色、紅色及極光綠色。（朱悅瀅攝）

港產口罩商SOSo Mask於Facebook宣布，今晚（6月4日）於油麻地廣東道558號地舖，限時出售6款口罩，包括學童及多色的成人口罩，有晴天藍色、櫻花粉紅色、羅蘭紫色。

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Facebook頭號粉絲優先於晚上6時至7時購買，其他人則可於晚上7時半至8時半到場購買。除了平裝版藍色口罩限買兩盒之外，其他每款每人限買一盒。

SOSo Mask創辦人鄭承隆接受本報訪問時透露，其他顏色陸續有來，下星期一將推出黃色及白色，接着有湖水綠色、橙色、紅色及極光綠色。他又指，不同顏色的無紡布，需要廠房特地染色，再抽樣檢查，通過測試取得2S證書，因此，每噸較一般的無紡布貴2成，訂購亦需時，現時每款顏色的無紡布，各可製作30多萬個口罩，數量有限。

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發售口罩款式：

1）學童口罩 尺寸142x87mm

2）平裝版藍色口罩 尺寸174x94mm

3）平裝版紫色口罩 尺寸 尺寸174x94mm

4）5片鋁片包裝晴天藍色口罩 尺寸174x94mm

5）5片鋁片包裝櫻花粉紅色口罩 尺寸174x94mm

6）5片鋁片包裝羅蘭紫色口罩 尺寸174x94mm

地址：

油麻地廣東道558號地舖

顏色時間表：

羅蘭紫色：已經在卓悅開賣

櫻花粉紅色：今晚油麻地出售

黃色、白色：下星期一

湖水綠色、橙色、紅色、極光綠：待定

記者：朱悅瀅