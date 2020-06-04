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【科網狂潮】TikTok勁敵Zynn瘋狂派錢　新用戶可賺1007元

金融經濟 18:03 2020/06/04

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短視頻Zynn財大氣粗

上綫不到20日的短視頻軟件Zynn登頂美國Apple Store Apps總下載榜榜首，其後緊隨視頻會議Zoom、串流平台HBO Max及抖音海外版TikTok。作為後起之秀Zynn短期內一舉打敗多個勁敵關鍵在於「派錢」大方，賺足噱頭；但這種模式在內地並不新鮮，互聯網公司常用付費用戶的手段以吸引新用戶，抖音及快手在早期也經常「派紅包」。

Zynn新註冊用戶最高可獲得20美元，每邀請一位新用戶即可得20美元，每邀請5個人可以再額外多賺10美元。換言之，假如新冊一個Zynn賬號，再邀請5位朋友註冊，可賺取130美元（約1007港元），以此類推。另外，瀏覽Zynn的短視頻，或跟拍模仿視頻可以取得積分，而一定數額的積分也可換取現金。

Zynn「金主」是快手？

黑馬Zynn之所以如此財大氣粗，因為開發者Owlii背後「金主」是短視頻平台快手，快手也是抖音在內地的最大勁敵，獲騰訊（00700）投資20億美元（155億港元）取得20%股權。

Zynn僅上綫一周就開啟「屠榜」模式，5月17日就打入美國Apple Store Apps總下載榜第25，26日超越TikTok位居第二，27日最終登頂冠軍寶座。

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快手vs抖音：戰場延伸至海外　

外媒指，Zynn就如「克隆」的TikTok，區別在於前者設有一個美元符號的轉盤，當瀏覽萬一個視頻，就會計算積分打賞用戶。而快手在早期就是通過付費用戶手段吸引用戶，最終實現銷售廣告取得盈利增長。但Zynn目前暫未投放廣告。

內地短視頻市場快速增長，當中抖音及快手佔領主導地位。有外媒分析，騰訊投資快手目的在於遏制擴張迅速的字節跳動（抖音母企），以及抵擋來自抖音的威脅，而快手出海（即內地互聯網企業技術或產品出口）美國，反映快手與抖音由內地的戰場延伸至海外。

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責任編輯：陳華

香港股票 軟件 廣告 Apple HBO 騰訊 騰訊控股（00700） 字節跳動 Zoom HBO Max

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