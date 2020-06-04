【香港經濟】首季港口貨物吞吐量按年跌3.2%　出口貨物大挫4成

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政府公布，今年第一季的港口貨物吞吐量較去年同期略減3.2%，為5720萬公噸。當中，期內離港港口貨物按年下跌17.8%，為1810萬公噸。
至於抵港港口貨物，則較去年同期升5.5%，達3 900萬公噸。今年首季的進口貨物按年升12.1%，惟轉運貨物下跌4.1%。
離港港口貨物當中，出口（包括港產品出口和轉口）期內按年大挫40%；而離港轉運貨物則減7.2%。
今年首季，香港的港口亦處理了410萬標準貨櫃單位的貨櫃，較去年同期下跌7.3%。當中，載貨貨櫃下跌8.9%，為343萬標準貨櫃，而空貨櫃則上升1.9%。載貨貨櫃中，抵港及離港貨櫃分別下跌7.6%及10.4%。
在今年第一季的抵港載貨貨櫃中，進口及抵港轉運分別下跌11.0%及6.1%。至於離港載貨貨櫃中，出口及離港轉運則分別減少15.1%及8.8%。
抵港港口貨物：
|錄得升幅的主要裝貨國家／地區
|錄得跌幅的主要裝貨國家／地區
|台灣（+181.3%）
|印尼（-46.9%）
|馬來西亞（+18.7%）
|新加坡（-46.2%）
|越南（+15.0%）
|美國（-26.7%）
|中國（+10.9%）
|泰國（-12.6%）
|/
|韓國（-10.3%）
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離港港口貨物：
|錄得升幅的主要卸貨國家／地區
|錄得跌幅的主要卸貨國家／地區
|澳門（+153.2%）
|馬來西亞（-26.7%）
|泰國（+11.6%）
|越南（-25.8%）
|/
|美國（-24.8%）
|/
|中國（-21.8%）
|/
|韓國（-21.0%）
|/
|日本（-18.5%）
|/
|菲律賓（-13.9%）
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責任編輯：葉泳珊