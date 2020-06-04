【港股追蹤】藍籌中堅　升完仲有大行睇好

恒指今日先升後跌，收市僅升40點，報24366點，不過仍有近21隻藍籌股錄得升幅，除受惠好消息的濠賭股外，成分股升得較多的要數到申洲國際（02313），股份昨日除淨末期息後，今日繼續有好表現，甫開市已升返紅底行列，最終以全日最高位收市，收報100.6元，升3%。

富時羅素今日公布季檢結果，富時中國50指數納入阿里巴巴（09988）等3隻股份，反而申洲國際則被剔出，惟股價未有受消息影響，近期持續造好，上周在86元築底後不斷反彈，周一更出現裂口上升，連升5個交易日後，再次衝破100元大關，為3月初後首次。

大行野村發表報告，引述管理層指首五個月訂單未受太大影響，產能仍超過9成，又認為零售業最壞時期已經過去，相信訂單會於9月回復。該行指，管理層預期公司可以跑贏其他同業，維持其「買入」評級，目標價由早前105元，上調至114.1元，以現價計，潛在升幅逾13%。

股價縱使近兩周升逾15%，惟與年初約115元水平，仍有相當距離，現時技術上已升穿4月中的前浪頂高位，若能突破250天綫，約102元水平，則中綫有望挑戰年初高位。

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